Camión de carga ‘perdió el control’: Carambola en Periférico de Guadalajara mata a joven de 16 años

Un joven de 16 años de edad murió tras la carambola en el Anillo Periférico de Guadalajara.

Una carambola en el Anillo Periférico de Guadalajara, Jalisco, dejó a un menor de edad muerto, asi como otros cuatro lesionados, la noche del lunes 1 de diciembre.

Protección Civil y Bomberos de Tonalá acudieron al sitio del accidente para atender a las personas lesionadas, y en el lugar de la carambola encontraron a un joven de 16 años sin signos vitales.

De acuerdo con Quadratín, el joven iba acompañado de su padre en una motocicleta, y tras el menor de edad quedó ‘prensado’, mientras que su padre salió desplazado.

Las cuatro personas lesionadas fueron atendidas en el lugar, y no se reportan hospitalizaciones relacionadas con ellos.

El accidente ocurrió a la altura del municipio de Tonalá. (Facebook: Coordinación de Seguridad y Emergencias Tonalá)

La carambola vehícular ocurrió cerca de la curva de Los Conejos, en la localidad de Tonalá, donde al menos 11 autos se vieron involucrados en el accidente, aunque se desconocen las causas del accidente vial en Guadalajara.

Imágenes en redes sociales del accidente muestran al menos dos autos de carga involucrados, así como otros vehículos particulares, algunos ‘aplastados’ por la parte trasera de un tráiler.

Los primeros reportes indican que el conductor de uno de los vehículos de carga iba a exceso de velocidad, y sin detenerse, chocó contra los otros vehículos.

La tragedia en el Anillo Periférico de Guadalajara dejó, como saldo colateral, a una persona detenida, misma que reclamó por el cierre de la vialidad para atender el choque.

Según los reportes, el conductor, en aparente estado de ebriedad, se mostró agresivo con los oficiales, además de que intentó abrir el paso a la circulación, lo que no solo afectó la atención de las víctimas del accidente, sino que puso en riesgo su integridad, la de los demás conductores y la del personal de emergencias.

Por ello, el hombre fue detenido y remitido con las autoridades, a la espera de que e determine su situación legal.

La Coordinación de Seguridad y Emergencias de Tonalá informó que el cierre del Anillo Periférico de Guadalajara duró horas, en lo que se removían los autos.

En la carambola en el Anillo Periférico se vieron involucrados 11 autos. (Facebook: Coordinación de Seguridad y Emergencias Tonalá)

Con información de Quadratín.