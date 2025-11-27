Violencia a transportistas: Hallan a traileros desaparecidos en el trayecto Jalisco-Veracruz

Los conductores fueron localizados con vida varios kilómetros después de donde se encontraron sus unidades

Dos traileros estuvieron desaparecidos durante varias horas y fueron encontrados golpeados y abandonados en un lugar sin comunicación en la zona centro de Veracruz, considerada una de las más inseguras para transitar.

La situación de emergencia comenzó cuando los dos tráileres que transportaban carga desde Jalisco y transitaban en la zona de Córdoba, conocida como Cafetos, fueron localizados abandonados en distintos puntos de la carretera sin sus conductores, por lo que desplegó un amplio operativo para asegurarlos.

A través de redes sociales, se reportó la desaparición de Kristian Gerardo Ruvalcaba y Hugo Contreras quienes manejaban los camiones.

La Comisión Estatal de Búsqueda emitió la ficha de uno de ellos mientras que las familias difundieron a través de redes sociales la situación.

Transportistas denuncian robos en carreteras de Veracruz

“Él es mi hermano lo asaltaron y se lo llevaron en los cafetos en Córdoba Veracruz hoy por la mañana ayúdenme a encontrarlo por favor la unidad está pero a él y su caja del camión no, se llama Kristian Gerardo Ruvalcaba meza cualquier información les agradecería” (sic), explicó uno de los usuarios de redes sociales.

La zona donde sucedió esta situación es considerada una de las más peligrosas para el transporte de carga, cerca de la zona de las Cumbres de Maltrata, donde transportistas han denunciado que se presentan un sinnúmero de robos, asaltos y agresiones a los conductores del transporte de carga.

Al momento de localizar ambos camiones ya no contaban con la carga que transportaban ni pista alguna de lo que había sucedido.

Tras varias horas de operativos de búsqueda, los dos conductores fueron localizados con vida varios kilómetros después de donde se encontraron sus unidades.

Así fueron localizados los traileros en Veracruz

Ambos fueron localizados con golpes y signos de que habían sido sometidos por parte de sus captores, por lo que fueron trasladados para su valoración médica.

Esta no es la primera ocasión que sucede una situación similar, el 14 de octubre se reportó que otros dos operadores de tráiler fueron asaltados en la misma autopista Córdoba- Veracruz, donde también fueron golpeados y en su caso amarrados y abandonados a su suerte hasta que fueron localizados.

El asalto, desaparición por varias horas y golpes a los dos operadores se presenta cuando a nivel nacional los transportistas de carga han realizado una serie de movilizaciones para denunciar, entre otras cuestiones, que existe una fuerte inseguridad en las carreteras.