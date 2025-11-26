Transportistas amenazan con cerrar accesos a CDMX este jueves 27 de noviembre: ¿Dónde hay bloqueos HOY?

Transportistas y productores de maíz esperan diálogo determinante con Gobernación para decidir si realizar bloqueos en la CDMX. (Cuartoscuro)

Las amenazas de los transportistas y productores de maíz sobre bloqueos en las principales vías de acceso a la Ciudad de México no cesan luego de reuniones con funcionarios del gobierno federal sin llegar a ningún acuerdo.

David Ortiz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), adelantó que en las próximas horas podrían bloquear los accesos a la capital del país, mientras mantienen el cierre vehicular en otros puntos de la República.

La decisión aún no está tomada. Esperarán una nueva reunión con funcionarios del gobierno federal para intentar llegar a un acuerdo sobre sus demandas, centradas en atender la inseguridad en las carreteras, ofrecer un mayor precio al maíz y escuchar sus objeciones sobre la reforma de la Ley del Agua.

“Estamos esperando al diálogo de hoy, es muy determinante para nosotros tomar nuevas acciones (en los accesos en la CDMX). Estamos esperando porque esto tiene que tener una resolución, estamos abiertos al diálogo como siempre lo hemos hecho y pues supuestamente hoy tendríamos algún llamado y necesitamos atenderlo. (...) Se va a complicar”, amenazó David Ortiz en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

¿Dónde hay bloqueos este miércoles 26 de noviembre?

Mientras los transportistas y productores esperan una nueva reunión con el gobierno para decidir sus próximas acciones, los bloqueos continúan en varios puntos del país.

Este miércoles 26 de noviembre, las autoridades informaron sobre al menos 30 bloqueos en 11 estados de México. Algunos de ellos son:

Autopista 15D Maravatío-Zapotlanejo, Michoacán.

Autopista Chihuahua-Delicias, Chihuahua.

Autopista México-Guadalajara, en la caseta Ocotlán, Jalisco.

Autopista Guadalajara-Colima, en Jalisco.

¿Cuál es la postura de Gobernación sobre los bloqueos?

Luego de horas de diálogo, funcionarios federales se levantaron de la mesa en la reunión con los líderes transportistas y productores. Ese gesto marcó el fin del encuentro, que no mostró avances ni desistimientos de alguna de las partes.

La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para invitar a los productores agrícolas y transportistas a asistir a mesas de diálogo con el fin de lograr un acuerdo y evitar afectaciones a la población.

“Quienes se manifiestan deben actuar con responsabilidad y evitar dañar la vida y actividades de la ciudadanía. Reiteramos que la afectación a terceros no es la vía para lograr una solución, por el contrario, el diálogo para llegar a un entendimiento es la ruta correcta para el establecimiento de consensos”, se lee en el comunicado.

Hasta el momento no existe información sobre la hora en que se realizará la siguiente mesa de trabajo este miércoles.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los funcionarios federales finalizaron las negociaciones ayer por demandas que no se podrían cumplir.

“Ellos piden un precio de garantía muy alto para todo el país, no hay suficientes recursos para poderlo cumplir, entonces qué hacemos, que el comprador dé más recursos, otro que sean los gobiernos estatales, evitar que haya intermediarios”, aclaró.