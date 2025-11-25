Transportistas amenazan con nuevos bloqueos si Segob no cumple sus demandas: ‘El hartazgo es demasiado’

La Asociación Nacional de Transportistas advirtió que podría convocar a nuevos bloqueos carreteros si la Secretaría de Gobernación (Segob) no atiende sus exigencias en la reunión programada para este martes 25 de noviembre a las 11:00 horas.

David Estévez, presidente y representante de los transportistas, señaló que la continuidad de las manifestaciones depende directamente del resultado del encuentro con autoridades federales.

“Hoy tenemos una nueva reunión con Gobernación y, dependiendo de lo que platiquemos, los bloqueos seguirán vigentes”, afirmó.

Ante esto, el representante de los transportistas recalcó que el hartazgo entre los conductores “es demasiado, es desesperante por la inseguridad que vivimos en las carreteras”.

Estévez denunció que, durante los últimos siete años y desde que llegó Morena al poder, cuerpos policiacos estatales y municipales han instalado retenes para extorsionar a los transportistas, pese a que, insistió, no tienen facultades para hacerlo.

“Los policías estatales y municipales están invadiendo jurisdicción federal. La única facultada es la Guardia Nacional”, señaló. “El hartazgo también es por la corrupción”.

¿Qué exigen los transportistas a Segob para cancenlar los bloqueos?

El dirigente explicó que el sector busca principalmente dos medidas por parte del Gobierno federal:

Un documento oficial que prohíba a policías estatales y municipales instalar retenes a transportistas, práctica que, aseguran, es utilizada para extorsionarlos. La instalación de una oficina de la Fiscalía General de la República especializada en delitos de robo al transporte.

“Con eso estamos abiertos a seguir viendo lo demás”, apuntó Estévez, aunque reconoció que también existen otros temas pendientes, como el alto costo del diésel, combustibles, IEPS e IVA, los cuales esperan discutir posteriormente.

Transportistas amenazan con nuevos bloqueos en varios puntos del país

El líder transportista advirtió que, si no hay avances hoy, emitirá una convocatoria inmediata para que sus agremiados realicen cierres totales en distintos puntos del país.

“Si no se resuelve, voy a convocar a que salgan los compañeros transportistas a manifestarse. Hoy será la convocatoria para que cerremos totalmente”, afirmó. “Si no ocurre, entonces no hay voluntad y estaríamos llamando a una movilización total del gremio”.