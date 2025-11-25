Hay mesas de trabajo con productores agrícolas y transportistas: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum se refirió a que los productores del campo han expresado que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por su gobierno, son regresivas y violentan derechos en el otorgamiento de concesiones de agua. [Fotografía. Cuartoscuro]

Los transportistas y productores agrícolas que bloquean carreteras en todo el país han tenido abiertas mesas de diálogo permanente con el gobierno federal, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada en torno al megabloqueo en carreteras, avenidas y puntos urbanos del país.

Ante ello, enfatizó que su gobierno ha establecido mesas de trabajo con los inconformes.

“Es importante que todos sepan que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo, entonces, no es que están bloqueando porque no haya diálogo. Hay diálogo”, sostuvo.

Por otra parte, Sheinbaum se refirió a que los productores del campo han expresado que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por su gobierno, son regresivas y violentan derechos en el otorgamiento de concesiones de agua.

“Ahora, algunos ya traen el tema de la ley de aguas. La ley de aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Claro quien tiene acaparadas concesiones pues no le gusta la ley de aguas, verdad. Pero también hay que seguir avanzando”, dijo y machacó:

“Hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan verter las opiniones.”

Claudia Sheinbaum pide movilización pacífica en la marcha del 25N

Por otra parte, hizo un llamado a las mujeres a manifestarse de manera pacífica en la marcha en el marco del Día Internacional de Lucha por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el martes 25 de noviembre en la capital del país.

“A todas aquellas o aquellos que van a marchar el día de mañana hacer un llamado a que sea una marcha de manera pacífica”, instó.

La Coordinación 8M-CDMX ha convocado a reunirse a partir de las 15:00 de la tarde en la glorieta de las Mujeres que Luchan, e iniciar la movilización a las 15:30 horas rumbo a la plancha del Zócalo, con una parada simbólica en la Plaza Palestina Libre.

Adelantó que la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentará en la conferencia matutina del martes un programa contra el acoso contra las mujeres.

Recordó que recientemente anunció reformas a las layes para que el abuso sexual y el acoso a las mujeres sea sancionado, así como el lanzamiento de una campaña en todo el país informando que es un delito.

“Nuestra responsabilidad no solamente es haber llegado como primera mujer presidenta, sino el símbolo que eso representa para todas las mujeres mexicanas y para los hombres también, sino también proteger a las mujeres, apoyarlas.

“Entonces el programa se va a presentar el día de mañana (este martes), y junto con los centros libres que queremos tener en cada municipio del país, ya va bastante avanzado, y la tejedoras de la patria es una red de mujeres voluntarias en apoyo al derecho de las mujeres”.