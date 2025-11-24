Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 24 de noviembre de 2025: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 24 de noviembre desde Palacio Nacional, donde se prevé que haga algún pronunciamiento sobre el mega bloqueo carretero de transportistas.

Regalo de Navidad: ¿Cuántas viviendas entregarán Conavi e Infonavit en noviembre y diciembre?

Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que estas serán las viviendas que entregarán la Comisión Nacional de Vivienda y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en lo que resta del año.

En noviembre, el Infonavit entregará 4 mil 871 nuevas viviendas y Conavi, mil 530 para un total de 6 mil 051 nuevas casas en lo que resta del año.

Con respecto al proceso de Conavi, en la primera etapa se contabilizó un total de 93 mil 216 registros de personas solicitantes para 21 mil 273 viviendas.

Del 1 al 8 de diciembre se realizarán las asambleas y sorteos para la asignación de personas beneficiarias.

Precios de la canasta básica: Este es el supermercado en CDMX donde se vende a menor costo

Sobre los precios de la canasta básica, Profeco detalló que hay un supermercado en la Ciudad de México, donde dichos productos se venden a menor precio.

Se trata de Chedraui Plaza América, en la alcaldía Coyoacán, donde la canasta básica se vende en 805.80 pesos.

Mientras que otros supermercados donde se vende más barata la canasta básica son los siguientes:

Chedraui Andonegui, en Tampico, Tamaulipas, donde se ofrecen dichos productos en 790.60 pesos.

Soriana Híper Cancún, en Quintana Roo, vende la canasta básica en 790.40.

Soriana Híper Cantil, en CDMX, ofrece la canasta básica en 887 pesos.

Bodega Aurrera Morelia Este, en Morelia, Michoacán, vende la canasta básica en 736.20 pesos.

HEB Ejército, en Tampico, Tamaulipas, ofrece la canasta básica en 890.53 pesos.

Precio de la gasolina: ¿Cuál es la gasolinera de Edomex donde se vende más barata la Magna?

Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que hay una estación en el Estado de México donde se vende más barata la gasolina Magna.

Se trata de la gasolinera DLT que está en el Circuito Exterior Metropolitano 1400 norte, en Metepec.

Mientras que estas son las otras estaciones donde la gasolina Magna se vende más barata:

Pemex en Calzada Manuel de Jesús Clouthier, en Veracruz, ofrece la gasolina en 23.19 pesos.

Gasolinera Tag de México occidente, en avenida Lázaro Cárdenas 860, en Guadalajara, Jalisco, vende la gasolina en 23.30 pesos.

Pemex Avenida Manuel Herrera 101, en Apodaca, Nuevo León, ofrece la gasolina en 23.38 pesos.

Pemex carretera Tepic San Blas 232 kilómetro 1 en Tepic, Nayarit, vende la gasolina en 23.75 pesos.

Pemex Boulevard Barra Vieja kilómetro 25 Plan de los Amates, en Acapulco, Guerrero, ofrece la gasolina en 23.75 pesos.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’