¿Por qué la FGR investigó al papá de Fátima Bosch, funcionario de Pemex?

Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, un funcionario de Pemex. (Foto: AP / Pemex).

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ocurrió en medio de cuestionamientos al certamen por supuesta falta de transparencia y conflictos de interés, además de una atención mediática creciente sobre su entorno familiar y sus polémicas.

Parte de ese escrutinio colocó en la conversación pública a su papá Bernardo Bosch Hernández, un funcionario con trayectoria de 27 años en Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal que publicó una felicitación a la mexicana.

¿Qué pasó con el papá de Fátima Bosch?

Bernardo Bosch, ingeniero egresado de la Universidad IBERO, tiene una trayectoria de casi tres décadas en Pemex. Desde 2017 funge como asesor del director de Pemex Exploración y Producción (PEP), según su perfil profesional en LinkedIn; y en 2018 Harvard Law School lo premió con el Race Award en la categoría de Responsabilidad Social Gubernamental.

El nombre del papá de Fátima Bosch resurgió luego de que Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo, la señaló como “falsa ganadora” e insinuó que él tiene negocios con el mexicano Raúl Rocha, presidente del certamen.

“Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fátima Bosh porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”, dijo el pianista en redes sociales.

Rocha es dueño del 50 por ciento de Miss Universo y en 2023 una de sus empresas fue parte de un acuerdo por 745.6 millones de pesos otorgado por Pemex. De acuerdo con los documentos, citados por El Universal, Bosch no tenía injerencia en esa área.

Fátima Bosch era una de las favoritas en Miss Universo 2025. (Foto: EFE)

Al respecto, Petróleos Mexicanos publicó un comunicado donde aclara que “conforme a la debida diligencia” en febrero de 2023 estableció un contrato de 11 meses con Servicios PJP4 de México S.A. de C.V y Soluciones Gasíferas del Sur S.A de C.V. (esta última de Rocha), pero “no se tiene ninguna relación contractual vigente”.

“Pemex aclara que no tiene injerencia con los directivos del certamen internacional Miss Universo”, agrega su tarjeta informativa.

Fátima Bosch en la pasarela de vestido de noche en la preliminar de Miss Universo 2025. (Foto: EFE)

La investigación vs. Bernardo Bosch por presunto enriquecimiento ilícito

De acuerdo con información gubernamental citada por Reforma, la Fiscalía General de la República (FGR) investigó a Bernardo Bosch Hernández por un presunto enriquecimiento ilícito de 6 millones 534 mil 640 pesos, aunque la acusación fue finalmente desestimada porque dichos recursos tenían “una justificación contable”.

La indagatoria se basó en una denuncia presentada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que detectó ingresos presuntamente superiores a los que Bosch percibía como servidor público entre 2011 y 2015.

En ese periodo, Bosch se desempeñó como gerente de Control de Gestión de Exploración y Producción, y posteriormente como gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social.

La mexicana Fátima Bosch (delante) reacciona al ser coronada Miss Universo 2025 por la danesa Victoria Kjaer Theilvig (detrás), Miss Universo 2024, durante la 74.ª edición del certamen Miss Universo 2025. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT (RUNGROJ YONGRIT/EFE)

La denuncia de la SFP se sumó a un procedimiento administrativo en el que la dependencia lo inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos federales, explica Reforma; sin embargo, esa sanción fue posteriormente anulada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Según el reportaje, en 2022 la FGR concluyó que no existían evidencias para acreditar el presunto enriquecimiento ilícito y se emitió un no ejercicio de la acción penal en su contra.

Miss México, Fatima Bosch (derecha), y Miss Tailandia, Praveenar Singh, se toman de la mano mientras esperan el anuncio de la ganadora del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit/AP)

¿Quién es la familia de Fátima Bosch?

La Miss Universo 2025 proviene de una familia con presencia en la política y el sector público.

Su madre, Vanessa Fernández Balboa , pertenece a una familia vinculada a los certámenes de belleza en Tabasco.

, pertenece a una familia vinculada a los certámenes de belleza en Tabasco. Su tía, Mónica Fernández Balboa, fue Flor Tabasco al igual que Fátima Bosch y luego de los certámenes se dedicó a la política. Ha ocupado cargos como senadora de Morena por Tabasco y desde 2024 es directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Su hermano, Bernardo Bosch Jr., es ingeniero y ha mostrado interés en actividades políticas. En redes sociales publica mensajes de apoyo a Morena.

A lo largo de su participación en Miss Universo, Bosch destacó el apoyo de su familia. En declaraciones previas al certamen, expresó admiración por su padre y defendió su trayectoria.

“Yo estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás. Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo. Él es un señorón intachable y yo sé que mucha gente va a hablar porque con el simple hecho de tener una pantalla creen que tienen derecho de hacerlo", expresó Fátima a la revista Hola.