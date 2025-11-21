⁠¿Quién es Bernardo Jr., el ingeniero y hermano de Fátima Bosch Fernández que anda en la política?

Bernardo Jr. es el hermano de Fátima Bosch Fernández. Es ingeniero y se desempeña en la política.

La euforia por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 continúa no solo porque la tabasqueña se convirtió en la cuarta corona mexicana, también por la unión que muestra con su familia, incluido su hermano Bernardo.

Durante la final de Miss Universo 2025, la familia de Fátima Bosch estaba presente y dieron sus primeras impresiones tras la coronación de la joven, y precisamente uno de los que tomó la palabra fue Bernardo Jr.

El joven, de 28 años, tiene una amplia trayectoria académica, además de que hace sus ‘pininos’ en la política de su estado y se ganó el corazón de miles de personas por el cariño que expresa a su hermana.

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo 2025. (EFE)

¿Qué dijo el hermano de Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Al igual que sus papás, Bernardo Bosch Fernández, hermano mayor de Fátima, se dijo orgulloso de la joven por todo el esfuerzo que implica llegar a instancias como el certamen Miss Universo, del que Raúl Rocha es dueño.

“Estamos muy contentos, orgullosos, hemos sido conscientes del gran trabajo que ha tenido detrás: desvelos, horas de trabajo, práctica, preparación, que se ven culminados de lo que acabamos de vivir”, expresó a cámaras de Imagen Televisión.

Para Bernardo, su hermana siempre estuvo destinada al éxito, aunque no se imaginó verla ganar un certamen tan importante como lo es Miss Universo.

“Nos preguntan mucho cómo era Fátima de chica; así como la ven, así siempre fue. Con una gran luz, personalidad, muy animada, con ese don de gente. Nosotros siempre supimos que estaba lista para grandes cosas (pero) no sabíamos que iba a ser algo así”, agregó en la transmisión.

¿Quién es Bernardo Bosch Fernández?

Bernardo Bosch Fernández es un ingeniero y empresario originario de Teapa, Tabasco. Además, es hermano mayor de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, y ganó notoriedad en redes sociales gracias al apoyo que muestra para ‘Fati’.

La educación de Bernardo incluye instituciones como el Instituto Oxford, Instituto Cumbres y la St. Johnsbury Academy. Posteriormente, entró a la Universidad Latinoamericana para estudiar Ingeniería Industrial.

Hace unos meses concluyó una Maestría en Gobernanza y Comunicación Política en The George Washington University, donde lo acompañaron Fátima, así como sus papás, Bernardo Bosch (con un cargo en Pemex) y Vanessa Fernández.

Bernardo Bosch Fernández en la política

Aunque no tiene mucha relación la ingeniería con su maestría, Bernardo decidió estudiarla gracias a su pasión por la política, donde tiene parientes como su tía Mónica Fernández, titular del INDEP.

Entre las posiciones que tomó dentro de este ámbito está el de asesor legislativo en el Senado, colaborando con la senadora Verónica Camino, de Yucatán.