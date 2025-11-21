Sheinbaum felicita a Fátima Bosch por corona en Miss Universo: ‘Alzó la voz ante la injusticia’

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó este viernes a la mexicana Fátima Bosch, quien ganó el certamen Miss Universo 2025.

Fátima Bosch, originaria de Tabasco, captó la atención del mundo recientemente por defender su voz durante la polémica con Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen que la insultó durante una reunión preliminar con las participantes.

Por estos hechos, Sheinbaum ya había defendido la valentía de Fátima en Miss Universo 2025 a principios de noviembre tras los comportamientos de Nawat Itsaragrisil, el hombre que la llamó ‘tonta’.

“Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ‘No estoy de acuerdo’, y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz”, aseguró la presidenta el 5 de noviembre.

Sheinbaum felicita a Fátima Bosch, nueva Miss Universo 2025

Claudia Sheinbaum destacó este viernes, tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, la valentía de Fátima Bosch en el certamen.

“Muchas felicidades a ella (…) A mí me gustó de ella que ella levanta la voz en un momento donde siente que hay una injusticia contra ella. Y es un ejemplo en ese momento (…) Ayer vi un video de Tabasco que estaban ahí aplaudiendo. Más allá del concurso, a mí me gustó que ella levanta la voz cuando siente que hay una injusticia para todas y todos los mexicanos, y para las mujeres”, apuntó.

Recordó que le tuvieron que pedir disculpas a la joven mexicana luego de lo que vivió en el certamen.

¿Quién es Fátima Bosch, la mexicana ganadora de Miss Universo 2025?

Fátima Bosch Fernández es originaria de Teapa, Tabasco; actualmente tiene 25 años. Es modelo y desde joven mostró su interés en temas como la moda y belleza, por lo que sus estudios están orientados a esos campos.

Bosch estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana, formación que complementó con estudios en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

La primera propuesta para concursar en Miss Universo México le llegó cuando tenía solo con 19 años, pero la rechazó porque quería concluir sus estudios. Este año, entró en el certamen y ahora ha ganado el concurso de Miss Universo 2025.