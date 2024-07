La evolución de la industria de la belleza

La industria de la belleza es un sector dinámico que está listo para la disrupción. Día a día con una mayor oferta de productos, servicios y canales de internet, todo esto exponenciado 24/7 por las redes sociales. Tan solo en el 2022 un estudio de McKinsey & Company estima que el marcado de la belleza (incluyendo el cuidado de la piel, fragancias, maquillaje y cuidado del pelo) generó aproximadamente ingresos por 430 mil millones de dólares con proyecciones de llegar a los 580 mil millones para el 2027.

Pero ¿Qué es lo que está cambiando?, los consumidores de las nuevas generaciones han impulsado muchos de estos cambios, desde las definiciones de belleza hasta la duración de las modas; y esto seguirá evolucionando. Por ahora, aquí muestro cinco tendencias que veremos acelerarse en los próximos años.

La primera es el aumento en la oferta de productos y soluciones anti-edad. Desde hace años nos acostumbramos a ver cremas y sueros, pero actualmente existen productos que prometen contrarrestar los efectos de cada uno de los pasos del envejecimiento. Además la demanda crece con el escrutinio en el que viven las celebridades e influencers en redes sociales, todo el mundo está buscando la siguiente alternativa para verse más joven.

La segunda, la salud holística o wellness no es algo nuevo, pero si está a la alza. Miles de consumidores recurren a productos y servicios de belleza no solo para verse bien, sino para sentirse bien. Estamos viviendo en un momento en el que se borran las líneas entre belleza y bienestar, por ejemplo hay gimnasios que no solamente ofrecen programas de ejercicio, además han creado una oferta sustantiva de yoga facial y masajes que también brindan todo tipo de productos y suplementos como complemento.

La tercera es el biohacking, que implica realizar cambios sustanciales en el cuerpo, dieta y estilo de vida para mejorar la salud y el bienestar. El biohacking también tiene relación con otros campos como el de la nutrición, ya que gran parte de su objetivo es encontrar sustancias que ayuden a mejorar el rendimiento cerebral y como consecuencia el rendimiento físico. Es sin duda un tema fascinante.

La cuarta, es la tecnología, esto tampoco es nuevo, la belleza ha ido evolucionando con el uso de la medicina, los dispositivos y el enfoque en el bienestar integral. Combinado con la personalización, la Inteligencia Artificial ahora promete nuevas soluciones en el sector de la belleza, desde maquillaje único para cada tono de piel hasta un dispositivo subcutáneo que pueda detectar alergias a diferentes productos.

Por último vemos a los influencers y a las celebridades, quienes han creado nuevos patrones de consumo en sus audiencias con sus líneas de cosméticos y el hecho de que puedan hablarle directo a sus clientes, y además ofrecerles los productos sin intermediarios lo que seguirá redefiniendo las reglas del juego.