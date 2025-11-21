Diputados ‘se calientan’ tras irrupción de influencer: ‘No somos hipócritas como la oposición’

La sesión de la Cámara de Diputados fue irrumpida por un influencer que invitó a la marcha a favor de Claudia Sheinbaum (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Aunque la marcha de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum será hasta el próximo 6 de diciembre, la movilización de jóvenes afines a la llamada ‘4T’ se adelantó y llegó hasta el salón de plenos de la Cámara de Diputados, donde se interrumpió la sesión.

El influencer Pavel Martínez, llamado en redes sociales Pejegrillo, llegó como ‘reportero’ hasta el interior del recinto y, entre curules, se acercó a cuestionar al líder de los diputados priistas, Rubén Moreira, sobre la marcha de la Generación Z.

El legislador tricolor le pidió que se identificara y se dijo influencer, lo que de inmediato Moreira reprochó al presidente en turno de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez, quien, iniciada la sesión, tuvo que interrumpirla.

“Vino un personaje a tratar de presionarnos con su teléfono, haciendo una supuesta entrevista. ¿Se vale traer aquí a influencer a hacer eso? Si se vale, usted dígame, aquí no tenemos problema.

“A mí no me interesa cómo se llama el influencer, si pejegato o peje lo que usted quiera, ese es su pedo, así tan sencillo”, reclamó Moreira.

Agregó: “Pero si lo trajo ese cuate que dice que es diputado, Gabriel García, de Morena, pues levantamos, abra usted un espacio para agenda política, ábralo, en lugar de mandarnos aquí influencers y porros”.

Momentos después, en conferencia, el propio Pavel Martínez, acompañado de un grupo de jóvenes y de los diputados morenistas Gabriel García, Bruno Blanco, José Peña y Luis Fernández, entre otros, confirmó que es parte del grupo que moviliza y organiza a jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad para la marcha de apoyo a Sheinbaum y calificó de “apátrida” a Moreira.

“Trajeron a un provocador, como los del Bloque Negro, es exactamente lo mismo”, dijo. En respuesta, el diputado Gabriel García aceptó y dijo que “este joven es un influencer que le dicen el Pejegrillo, y ya, pero no tiene ningún antecedente penal, como sí lo tiene el porro mayor”, en referencia a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

El tono se calentó y ante los gritos en contra de Alito, Moreira –encolerizado– les ofreció enviarles “un jabón Zote para que se laven la boca cuando hablen de él” y que les compraría también “una Vitacilina, que también les será útil”.

¿Qué sabemos de la ‘Marcha del Tigre’, la movilización a favor de Sheinbaum?

A la par del anuncio de los influencers en San Lázaro, en redes sociales circuló otra convocatoria a la misma movilización del sábado 6 de diciembre a lo que llamaron “Marcha del tigre” en cuentas de X, con el fin de salir a mostrar el apoyo de jóvenes “patriotas” a la presidenta.

Aunque no se precisó, se prevé que la marcha se realizará a las nueve de la mañana del Ángel de la Independencia al Zócalo.