‘Marcha del tigre’: Jóvenes convocan a mostrar apoyo al gobierno de Sheinbaum, ¿cuándo es?

Usuarios han comenzado a compartir la convocatoria a la llamada “Marcha del tigre” en cuentas de X. (Foto: Cuartoscuro / Archivo)

La marcha de la agrupación Generación Z México realiza una segunda edición este jueves 20 de noviembre en protesta por las agresiones y detenciones que se realizaron el pasado sábado 15 de noviembre, además, una nueva movilización de otro grupo de jóvenes está circulando en redes sociales.

Usuarios han comenzado a compartir la convocatoria a la llamada “Marcha del tigre” en cuentas de X con el fin de salir a mostrar el apoyo de jóvenes al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes convocan a la ‘Marcha del tigre’?

Desde el pasado miércoles circulan imágenes sobre la convocatoria a la protesta que según dice, son de ‘jóvenes patriotas’ que apoyan los gobierno de la Cuarta Transformación, que comenzó con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continúa con Claudia Sheinbaum.

Incluso la convocatoria promueve la imagen de ambos con las manos levantadas, foto que fue tomada en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre del año pasado.

“Lo que con amor nos dejaron, con amor lo vamos a defender”, dice la convocatoria.

La convocatoria a la Marcha del tigre en redes sociales.

Aunque no hay una figura conocida promoviendo la movilización, sí hay usuarios que resaltan ser jóvenes de la 4T que apoyan el actual gobierno.

También hay quien dice que se trata de contrarrestar la marcha de la Generación Z que protestó el pasado sábado por la inseguridad en país y para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo.

Algunos usuarios también comparten que la ‘Marcha del tigre’ es para reconocer los avances en reducción de pobreza y los esfuerzos por mejorar la seguridad en el país.

¿Cuándo es la ‘Marcha del tigre’?

La convocatoria indica que la ‘Marcha del tigre’ se realizará el próximo sábado 6 de diciembre y comenzará en el Ángel de la Independencia a las 9:00 de la mañana.

Sin embargo, no se menciona hacia dónde marcharán, pero se prevé que lleguen al Zócalo de la Ciudad de México.

Un usuario destacó que la marcha tiene la intención de defender a la presidenta Claudia Sheinbaum y el logro de tener a una mujer en el Poder Ejecutivo.

“Buscamos demostrar que los jóvenes estamos a favor de que en México gobierne una mujer”, señaló como uno de los puntos de la marcha.

Destacó que también son jóvenes que defienden la soberanía del país y rechazan el intervencionismo y a las personas de otros partidos que piden que Estados Unidos ingrese al país para ayudar a combatir a los cárteles de droga.