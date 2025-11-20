Desfile de la Revolución Mexicana 2025: ¿Dónde verlo HOY EN VIVO?

Una avioneta fue colocada en la plancha del zócalo capitalino como parte de los preparativos del desfile cívico militar en conmemoración del 115 aniversario de Revolución Mexicana.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este jueves el desfile militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, que se conmemora este 20 de noviembre.

Debido a esto, no se llevó a cabo la tradicional conferencia matutina presidencial.

El desfile de la Revolución dio inicio hoy a las 10:00 horas. Puedes verlo en vivo en las redes sociales del gobierno mexicano.

En tanto, este jueves se lleva a cabo también la segunda marcha convocada por ‘Generación Z México’. Por ello, el Desfile Militar de la Revolución Mexicana cambió ruta para no encontrarse con esta movilización.

Sigue el desfile militar de la Revolución Mexicana EN VIVO

A las 10:00 horas dio inicio el evento conmemorativo de la Revolución Mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum llegó al templete principal en el Zócalo, donde se encuentran los secretarios y secretarias de Estado, para entonar el himno nacional.

Cierres viales por el desfile de la Revolución Mexicana en CDMX

Debido al desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana, hay cortes viales esta mañana en el primer cuadro del Centro Histórico.

Las inmediaciones del Zócalo, así como Eje Central, Alameda y 20 de Noviembre se encuentran cerradas para dar paso al desfile conmemorativo.

Entre las alternativas para los automovilistas se encuentran la avenida Lorenzo Boturini, Av. Insurgentes, Eje 1 Oriente y Eje 1 Norte.

Agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementan esta mañana un dispositivo en los accesos al Zócalo, donde cientos de personas se alistan para presenciar las cabalgatas y caminatas de los personajes revolucionarios.

Marcha de la ‘Generación Z’ en la CDMX

Un grupo de personas sale a manifestarse este jueves tras el segundo llamando del grupo ‘Generación Z México’ en la Ciudad de México.

Se prevé que haya concentraciones de gente desde temprano y la marcha comenzará hacia las 11:00 horas, la cual culminará en el Zócalo capitalino.

En la primera marcha de ‘Generación Z México’ del sábado 15 de noviembre, donde el grupo usó la bandera del anime One Piece para promocionarla, asistieron algunos jóvenes y muchas personas mayores.

Como saldo final, 100 policías resultaron heridos en enfrentamientos en el Zócalo y 20 personas fueron detenidas. La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, informó que algunos policías fueron suspendidos por golpear a jóvenes manifestantes.