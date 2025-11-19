Desfile Militar y nueva Marcha Generación Z: ¿Qué calles estarán cerradas este 20 de noviembre?

La Sedena acortó la ruta del Desfile del 20 de noviembre. El trayecto irá del Zócalo al Monumento a la Revolución para reducir riesgos tras los disturbios recientes en el Centro Histórico. (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO)

La Secretaría de la Defensa Nacional modificó el recorrido del Desfile del 20 de noviembre, programado para este jueves.

La dependencia decidió acortar el trayecto tradicional, según la información oficial proporcionada. El cambio ocurre después del anuncio de una segunda marcha de la generación Z en el Centro Histórico. La primera se llevó a cabo el sábado 15 de noviembre y se registraron agresiones y presuntos abusos de autoridad.

¿Cuál será la nueva ruta del Desfile del 20 de noviembre?

Durante décadas, el desfile cívico-militar ha seguido un protocolo que inicia en el Zócalo, avanza por 5 de Mayo, Juárez, Paseo de la Reforma y concluye en el Campo Militar Marte. La nueva disposición elimina la mayor parte de ese recorrido histórico. El contingente avanzará únicamente del Zócalo al Monumento a la Revolución, un trayecto menor a tres kilómetros.

Mandos militares consultados por la institución explicaron que el objetivo del ajuste es reducir puntos de riesgo y evitar zonas donde se registraron incidentes el pasado domingo.

Señalaron que la ruta acotada permitirá mantener el contingente en un perímetro controlado, facilitar respuestas tácticas en caso de disturbios y disminuir la exposición a posibles confrontaciones. Esta información fue atribuida a los mandos consultados por la propia Sedena.

El cambio representa una variación inusual respecto a la ruta protocolaria. De acuerdo con la información disponible, no hay datos adicionales sobre si la modificación aplicará en futuras ediciones del desfile.

¿Por qué la Sedena recortó el trayecto del Desfile Militar?

La medida busca prevenir incidentes similares a los ocurridos durante la marcha de la generación Z. La reducción del trayecto permite disminuir la cantidad de espacios abiertos expuestos a posibles confrontaciones. Señalaron que un perímetro más controlado facilita la actuación del personal de seguridad y la protección de asistentes y participantes.

¿Qué calles estarán cerradas este 19 de noviembre?

El operativo se concentrará en los accesos al Zócalo, Avenida Juárez y el entorno inmediato del Monumento a la Revolución. La información disponible no detalla ajustes adicionales en protocolos de seguridad, logística o participación de contingentes.