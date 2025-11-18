Desfile del 20 de noviembre cambia de ruta: ¿Hasta dónde llegará ante nueva marcha de la Generación Z?

(La Sedena anunció que el desfile del 20 de noviembre llegará solo hasta el Monumento a la Revolución. Fotos: Cuartoscuro)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) modificó la ruta del tradicional desfile cívico-militar del 20 de noviembre y recortó su trayecto ante el anuncio de una nueva manifestación de la llamada Generación ‘Z’.

La tradicional parada militar rememora el suceso que dio inicio a la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910 y que tenía como punto de partida el Zócalo capitalino y finalizaba en el Campo Militar Marte, en la lujosa zona de Polanco, en la avenida Paseo de la Reforma.

Sin embargo, en sus redes sociales, la Defensa Nacional compartió un video en el que indica que, en esta ocasión, los militares avanzarán desde el Zócalo hasta al Monumento a la Revolución, un recorrido menor a los tres kilómetros.

La nueva ruta se dio a conocer luego de que la autodenominada ‘Marcha de la Generación Z’ emitió un llamado a manifestarse el próximo 20 de noviembre.

La cita es a las 11:00 a.m., en el mismo día y la misma hora en que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará el desfile militar donde reafirma la importancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país.

“Vamos a ver cómo se desarrolla en estos días, no vamos a caer en provocaciones”, respondió Sheinbaum en su conferencia de prensa de este martes.

Piden prudencia en marcha de la Generación Z

Apenas el sábado 15 de noviembre, la marcha de la ‘Generación Z’ dejó un saldo de veinte civiles y cien elementos de la policía heridos, así como una veintena de personas detenidas, luego de un enfrentamiento que ocurrió entre las autoridades y un grupo de personas encapuchadas en las puertas de Palacio Nacional.

La formación Somos México, que busca convertirse en partido político y que recién participó en la marcha del pasado sábado, pidió “actuar con prudencia” ante la convocatoria a una nueva marcha del colectivo Generación Z para el jueves 20 de noviembre y llamó a “evitar involucrar al Ejército mexicano en las protestas.

“No quisiéramos involucrar al Ejército en un conflicto de este tamaño, de esta dificultad, de ponerlo en una característica de esa naturaleza. Prudentemente, creo yo, no deberían de marchar hacia donde está el Ejército”, indicó en conferencia de prensa la formación.