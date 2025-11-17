Marcha de la ‘Generación Z’: Trasladan a 40 personas al Penal de Puente Grande; denuncian abuso policial

40 personas detenidas durante la marcha de la ‘Generación Z’, en Jalisco, fueron remitidos al penal de Puente Grande y puestos a disposición de un juez de control y oralidad, esto debido a los actos vandálicos registrados durante la movilización.

Se trata de 35 hombres y cinco mujeres, todos mayores de edad, a quienes se les imputa el delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.

Además, siete de estas personas enfrentarán cargos adicionales, ya que a tres de quienes se encuentran en presidio se les acusa de daño en los inmuebles, mientras que a otras cuatro se les adjudican lesiones y agresiones en contra de policías.

Hay cuatro adolescentes detenidos que estuvieron involucrados en la marcha de la ‘Generación Z’, popular por el uso de la bandera de One Piece, los cuales permanecen resguardados en un albergue y serán presentados este martes ante un juez especializado en justicia para menores.

El secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, declaró en entrevista que trabajan con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la cuantificación de daños.

“Fueron puertas, ventanas, algunos mobiliarios en algunas oficinas, como atención ciudadana, que es la puerta de frente, a mano derecha, de Palacio de Gobierno. Esa oficina fue la más afectada. Una parte del museo también fue afectada, algunos muebles fueron afectados. Se quebraron vidrios, se intentaron quemar algunas cortinas, algunas se prendieron, y logramos contener el fuego”, explicó.

Aseguró que la policía no intentó reprimir a los manifestantes, y justificó que no había vallas en la Casa Jalisco, domicilio del Gobernador Pablo Lemus, y en Palacio de Gobierno, “cuando intentaron entrar a Palacio ya activamos los protocolos de resistencia, cuidando la integridad física de los manifestantes. Pero una vez que ingresaron a Palacio y empezaron a hacer destrozos sobre el mobiliario histórico que tiene el Palacio de Gobierno, fue cuando empezamos a detener gente”.

Ciudadanos denuncian represión y detenciones arbitrarias en marcha de ‘Generación Z’

Cristina, la madre de Fernanda, una joven que fue detenida en la marcha de la ‘Generación Z’, asegura que fue objeto de una acción arbitraria, ya que ella paseaba en bicicleta y se detuvo a grabar los hechos durante los disturbios.

“Se puso a filmar, entonces se la llevaron. De hecho vimos que andaba en su bici, ella subió sus estados y ahí se ve y tenemos pruebas de qué andaba en su bicicleta y ella no andaba en los disturbios”, comentó Cristina.

Agregó que su hija fue agredida, según constató una familiar que acudió a las instalaciones de la Fiscalía.

Otro caso es el de Ana Karen, esposa de Ángel Yael Andrade Hernández, quien fue detenido por haberse quitado la camisa para cubrir a su bebé, hija de ambos, debido a los efectos del gas que se lanzó a quienes cometieron las agresiones urante la movilización del movimiento ‘Generación Z’.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), organismo de defensoría de derechos humanos, se pronunció, y consideró, de acuerdo con los testimonios y videos, “la comisión de múltiples violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, probables actos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y violaciones a los derechos procesales”.

La organización considera que se evidencia la ausencia de protocolos de uso de la fuerza y actuación en contextos de movilización o protesta social.