APYMSA fortalece su apuesta por la movilidad empresarial y el transporte pesado

La eficiencia operativa, la rentabilidad y la continuidad logística se han convertido en factores críticos para las empresas del transporte en México. Por ello, APYMSA, la firma mexicana de autopartes reunió en Monterrey a líderes de la industria automotriz y del autotransporte para analizar el futuro de la movilidad empresarial en el país.

Durante la segunda edición del Summit Movilidad Empresarial 2026, realizado en el Pabellón M de Monterrey, la compañía consolidó este encuentro como una plataforma de discusión sobre los retos que enfrenta el sector transporte en México, desde la modernización de flotas y la seguridad operativa, hasta la incorporación de nuevas tecnologías orientadas a mejorar el desempeño logístico.

El evento congregó a representantes de organismos como ANTP, CANACAR y CANAPAT, además de especialistas en economía, operación de flotillas y transformación empresarial, quienes coincidieron en que la movilidad empresarial atraviesa un proceso de cambio acelerado impulsado por la digitalización, la optimización de costos y la necesidad de mantener cadenas de suministro más resilientes.

El Summit Movilidad Empresarial 2026 giró en torno a los retos que enfrenta el transporte.

Iluminación clave para la operación

En el marco del Summit Movilidad Empresarial 2026, APYMSA presentó una nueva línea de iluminación de alto desempeño de la marca alemana Brësser LKW, enfocada en tractocamiones y pick ups, con la que busca fortalecer su presencia dentro del segmento de transporte pesado.

Bajo el concepto “Lo que viene no se apaga”, la nueva gama incorpora tecnología enfocada en mejorar la visibilidad, resistencia y desempeño de las unidades que operan en recorridos de larga distancia y condiciones de alta exigencia.

La empresa destacó que la línea fue desarrollada con ingeniería alemana y estándares de calidad original, en respuesta a las necesidades de un mercado que demanda componentes más durables y eficientes.

El lanzamiento refleja también la creciente relevancia que han adquirido los sistemas de iluminación dentro de la operación del transporte de carga para mantener la productividad de las flotas y la seguridad vial.

Además de las conferencias y paneles especializados, el Summit integró un showroom con tecnologías y soluciones orientadas al rendimiento operativo de las empresas, desde autopartes hasta herramientas para administración de flotas y mantenimiento.

Con esta iniciativa, APYMSA busca posicionarse no solo como distribuidor de autopartes, sino como un socio estratégico para las empresas transportistas que enfrentan presiones por elevar su competitividad, reducir costos operativos y acelerar su transformación tecnológica.

Parte de esta búsqueda, este año la empresa ha logrado por quinto año consecutivo, mantenerse el en Ranking Súper Empresas de Expansión y Top Companies colocándose en el lugar número 31, en la categoría de 500 a 3,000 colaboradores, de las mejores empresa para trabajar en México.

Este reconocimiento cobra especial relevancia al representar un avance de12 posiciones respecto al año anterior, consolidando una trayectoria de crecimiento sostenido que ha permitido a la organización escalar del lugar 64 en 2022 al lugar 31 en 2026.