¿La Cybertruck es la decepción de Musk? Amenaza con superar a Ford Edsel, el mayor fracaso automotriz

Cybertruck de Elon Musk: ventas se desploman y revive la comparación con el Ford Edsel. (Shutterstock)

Hace casi 70 años, Ford lanzó un automóvil que muchos consideran el mayor fracaso automotriz de todos los tiempos. Ahora, la Cybertruck de Tesla parece encaminada a disputar ese título.

Ford presentó el Edsel en 1957 como un automóvil completamente nuevo, con una parrilla frontal ovalada que recordaba un collar de caballo. La compañía proyectó vender 200 mil unidades durante su primer año en el mercado. Sin embargo, comercializó menos de una tercera parte de esa cifra y el diseño del Edsel pronto se convirtió en objeto de burlas.

Tesla comenzó la entrega de su inusual y angulosa Cybertruck en 2023. El director ejecutivo, Elon Musk, la calificó como el mejor producto de la compañía y estimó que el fabricante podría producir más de 250 mil unidades al año, según la demanda.

Sin embargo, Tesla vendió menos de una sexta parte de esa cantidad durante el primer año y el aspecto de la camioneta también se convirtió en motivo de burlas.

Las ventas del Edsel disminuyeron cada año hasta que Ford lo descontinuó en 1959. La Cybertruck registra un inicio todavía más complicado. En Estados Unidos solo se registraron 7 mil 133 unidades hasta mayo de este año, según datos de S&P Global Mobility proporcionados a Bloomberg News. La cifra incluye compras realizadas por otras empresas de Musk, como SpaceX, que desarrolla una flota de Cybertrucks.

Tesla no desglosa las ventas de la Cybertruck en sus reportes financieros y es probable que los inversionistas concentren su atención en los avances de la compañía en vehículos autónomos y robótica cuando publique los resultados del segundo trimestre.

¿Cuál será la salida de Tesla ante el fracaso de la Cybertruck?

Aunque la Cybertruck representa una gran decepción para Tesla, Garrett Nelson, analista de renta variable de CFRA Research, consideró poco probable que la empresa anuncie su descontinuación durante los próximos uno o dos años.

“Es posible que intenten rediseñar el producto o crear una variante diferente para intentar impulsar las ventas”, dijo. “Pero creemos que sería un esfuerzo inútil”.

Nelson añadió que lo más probable es que “simplemente desaparezca”.

Otros fracasos históricos en la industria

El Edsel y la Cybertruck enfrentan competencia en la lista de grandes fracasos de la industria automotriz.

A principios de la década de 1980, John DeLorean presentó su deportivo de acero inoxidable con puertas de ala de gaviota. Los problemas de calidad y un precio que duplicaba el promedio de un automóvil nuevo limitaron la producción a unas 9 mil unidades.

En el año 2000, Pontiac, marca de General Motors, lanzó el Aztek. La carrocería de plástico de este SUV mediano recibió tantas críticas que la empresa rediseñó el vehículo pocos meses después. Según Edmunds, el Aztek apenas alcanzó el 37 por ciento de su objetivo de ventas de 75 mil unidades en su mejor año. General Motors lo retiró del mercado en 2005.

No obstante, ninguno de estos modelos generó expectativas de ventas tan elevadas como el Edsel y la Cybertruck.

Grandes expectativas para la Cybertruck

Musk habló de la primera camioneta eléctrica de Tesla. La presentó en 2019 con una introducción inspirada en Blade Runner y afirmó: “Quieren un camión que sea realmente resistente, no que solo lo parezca”.

Cuando Franz von Holzhausen, diseñador jefe de Tesla, golpeó la carrocería de acero con un mazo, esta no se abolló. Sin embargo, después lanzó una esfera metálica contra el cristal blindado, que terminó hecho añicos. A pesar del incidente, miles de clientes reservaron la camioneta luego de que Musk anunciara un precio inicial de 39 mil 900 dólares.

Las primeras críticas resultaron mixtas. Road & Track calificó el diseño como “extravagante”. Cuando Tesla inició las entregas, después de varios años de retraso, el precio para los primeros compradores superó los 100 mil dólares.

“La Cybertruck es un producto de nicho”, afirmó Stephanie Valdez Streaty, directora de Industry Insights en Cox Automotive. “Su diseño puede generar opiniones muy divididas. Además, es cara”.

Los problemas de calidad y diseño de la Cybertruck

La Cybertruck también enfrentó problemas desde el inicio. La carrocería de acero inoxidable complicó los procesos de moldeado y soldadura. Además, acumuló diversos retiros del mercado y Tesla enfrenta demandas porque las puertas de la camioneta no se abrían después de un choque.

Las actividades políticas de Musk tampoco favorecieron al modelo. El empresario fue el mayor donante individual en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024 y enfrentó fuertes críticas por su respaldo al presidente Donald Trump.

También encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que redujo programas federales y personal, situación que provocó protestas frente a concesionarios de Tesla y llamados al boicot. Algunos propietarios vendieron sus vehículos y la Cybertruck terminó por convertirse en uno de los principales símbolos de Musk.

El fracaso del Edsel costó a Ford alrededor de 350 millones de dólares, equivalentes a unos 2 mil 500 millones de dólares actuales. Sin embargo, muchos coleccionistas valoran hoy su singularidad y pagan hasta 35 mil dólares por ejemplares restaurados.

Todavía no está claro cuál será el destino de la Cybertruck.

“Al igual que el Edsel o el Aztek, el estilo poco convencional del Cybertruck siempre limitó su atractivo a un público de nicho, en lugar de atraer a compradores tradicionales y pragmáticos”, dijo Jessica Caldwell, directora de análisis de Edmunds. “En esencia, funciona como una valla publicitaria rodante que refleja la división de opiniones públicas, genera tanta fricción para la marca como atención”.