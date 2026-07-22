Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 22 de julio desde Toluca, Estado de México, donde presentará el informe de seguridad de la entidad.
Se prevé que la mandataria esté acompañada de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.
Además, la presidenta Sheinbaum también podría mencionar los operativos en los que la Secretaría de Seguridad decomisó cargamentos de cocaína y metanfetaminas.
Operación Enjambre en Edomex: ¿Cuántos servidores públicos han sido detenidos por nexos con el crimen?
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, destacó que 60 servidores y exservidores públicos han sido detenidos por la Operación Enjambre en Edomex.
Homicidios dolosos en Edomex bajan 58%; junio 2026 es el más bajo en 19 años
Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que los homicidios dolosos en el Estado de México bajaron 58 por ciento de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2026.
Con dicha cifra, junio 2026 registró la cifra más baja en cuanto homicidios dolosos en 19 años.
Además, se destacó la reducción del 40 por ciento en delitos de alto impacto al pasar de 181.2 a 109 casos diarios.
El Plan Oriente se aplicó en 15 municipios clave de Edomex para fortalecer la inteligencia y presencia territorial.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Claudia Sheinbaum coincidió con el llamado que hizo ‘El Mayo’ Zambada a los jóvenes para que se alejen de la violencia luego de que fuera condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
- La mandataria recordó que su gobierno trabaja para concientizar a la población y evitar que las organizaciones criminales se perciban como una opción de vida.
- Sheinbaum aseguró que en los próximos días presentará un balance general del Mundial 2026. Sin embargo, consideró que, tras lo visto durante los festejos y la convivencia con aficionados de otros países, “México fue la mejor sede de las tres”.
- David Kershenobich, secretario de Salud, aseguró que las autoridades realizan su propia investigación sobre el presunto origen de la Cyclospora, luego de que Estados Unidos señalara que provenía de lechugas originarias de Guanajuato. Posteriormente, la FDA informó que se trató de un falso positivo.
- Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, informó que al cierre de 2026 esperan habilitar 2 mil 637 nuevas camas hospitalarias para la atención de derechohabientes en distintos institutos de salud.
- Durante la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó que simpatizantes del PAN apoyen la visión de un voto por hogar, que limitaría la participación de las mujeres y daría más peso a la imagen del hombre, en un concepto de familia tradicional.