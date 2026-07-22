Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 22 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante la conferencia matutina de este miércoles 22 de julio.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 22 de julio desde Toluca, Estado de México, donde presentará el informe de seguridad de la entidad.

Se prevé que la mandataria esté acompañada de Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México.

Además, la presidenta Sheinbaum también podría mencionar los operativos en los que la Secretaría de Seguridad decomisó cargamentos de cocaína y metanfetaminas.

Operación Enjambre en Edomex: ¿Cuántos servidores públicos han sido detenidos por nexos con el crimen?

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, destacó que 60 servidores y exservidores públicos han sido detenidos por la Operación Enjambre en Edomex.

Homicidios dolosos en Edomex bajan 58%; junio 2026 es el más bajo en 19 años

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que los homicidios dolosos en el Estado de México bajaron 58 por ciento de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2026.

Con dicha cifra, junio 2026 registró la cifra más baja en cuanto homicidios dolosos en 19 años.

Además, se destacó la reducción del 40 por ciento en delitos de alto impacto al pasar de 181.2 a 109 casos diarios.

El Plan Oriente se aplicó en 15 municipios clave de Edomex para fortalecer la inteligencia y presencia territorial.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’