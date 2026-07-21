Semar incauta embarcación con 1.5 toneladas de cocaína en Chiapas; hay 5 detenidos

Elementos de la Secretaría de Marina incautaron una embarcación con 1.5 toneladas de cocaína, en Chiapas.

La Secretaría de Seguridad, en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar) dio otro ‘golpe’ al tráfico de drogas con el aseguramiento de una embarcación en Chiapas que transportaba 1.5 toneladas de cocaína y detuvo a cinco personas relacionadas con el operativo.

“Con este aseguramiento se evitó que más de 3 millones de dosis llegaran a las calles”, dijo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a través de una publicación en redes sociales.

En el operativo participó personal de la Secretaría de Marina (Semar), por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera.

“Dicha acción se llevó a cabo durante un vuelo de patrullaje marítimo, en donde personal naval avistó una embarcación menor a aproximadamente 150 millas náuticas al suroeste de Puerto Chiapas; por lo que, en seguimiento al avistamiento, una patrulla oceánica de la Armada de México se dirigió al área para efectuar la intercepción de la embarcación”, detalla la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

Así fue el operativo para asegurar cocaína en Chiapas

El personal naval realizó una inspección por lo que la embarcación que transportaba la droga quedó asegurada y las cinco personas fueron detenidas.

En la embarcación había 51 bultos con un peso aproximado de mil 530 kilos de presunta cocaína. La droga y las personas aprehendidas quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal.

Además, se determinará el peso exacto de la droga asegurada. Durante la actual administración, la Semar aseguró casi 78.5 toneladas de cocaína en altamar.

Con dicho aseguramiento, se generó una afectación económica estimada en 335 millones 452 mil 500 pesos, para la delincuencia organizada, según cifras de la Secretaría de Seguridad.

Decomisan 3 toneladas de metanfetamina en Sonora

El Gabinete de Seguridad y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) incautaron alrededor de tres toneladas de metanfetamina tras un operativo en Sonora.

Elementos de seguridad detuvieron a un hombre, de 49 años, quien transportaba la droga oculta en costales de alimento para ganado.

“Derivado de labores de vigilancia, seguridad e inteligencia, en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, los agentes de seguridad marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca, quien circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario”, dice el comunicado.

Según los documentos de traslado, el camión llegaría a Tijuana, Baja California. Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron 60 costales con recipientes de plástico donde iba la metanfetamina, ocultos entre bultos.