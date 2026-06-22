Incautan 24 mil litros de metanfetamina líquida en Sinaloa; el segundo decomiso más grande de la historia

La Guardia Nacional, el Ejército mexicano y la Fiscalía General de la República aseguraron 24 mil litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa.

Las Fuerzas Armadas del gobierno mexicano anunciaron la incautación de 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida en un inmueble ubicado en Los Mochis, Sinaloa, el decomiso más grande de este tipo durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el segundo de mayor magnitud registrado en la historia del país.

Durante el operativo fue detenido Jorge “N”, identificado como presunto integrante del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la operación se llevó a cabo los días 19 y 20 de junio como resultado de trabajos de inteligencia militar.

“Este aseguramiento representa el más grande de metanfetamina líquida en la presente administración y el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro histórico. Con estas acciones se impide la producción masiva de drogas sintéticas, se golpea directamente la capacidad operativa y financiera de los grupos criminales y se fortalece la seguridad de nuestro país”, afirmó en su cuenta de X el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Imágenes compartidas por el secretario de seguridad y la Sedena muestran decenas de contenedores dentro del inmueble, así como un camión y una camioneta Toyota.

Además de la droga sintética, las autoridades aseguraron 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de narcóticos, así como dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR).

Golpe al narco de 9 mil millones de pesos

De acuerdo con las estimaciones oficiales, este golpe representa una afectación económica superior a los 9 mil millones de pesos para las organizaciones criminales involucradas en la producción y distribución de drogas sintéticas.

La Sedena destacó que dicho aseguramiento es considerado como el más grande decomiso en su tipo en la presente administración. (Sedena)

El detenido y todo lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en Los Mochis, donde se realizarán las investigaciones correspondientes, los peritajes necesarios y se determinará la situación jurídica del hombre detenido.

Gracía Harfuch sostuvo que la estrategia de seguridad mantiene como prioridad el desmantelamiento de laboratorios clandestinos, el corte de las cadenas de producción y la prevención de que estas sustancias lleguen a las calles y a los mercados de consumo.