La ‘quiniela del crimen’: ¿Cómo utilizan los grupos criminales el Mundial 2026 para lavar dinero?

Del narco a las criptomonedas: el esquema de lavado que preocupa rumbo al Mundial 2026. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro / Shutterstock)

Las apuestas deportivas se han convertido en una de las vías preferidas del crimen organizado para lavar dinero, y el Mundial 2026 no es la excepción: la magnitud del evento lo convierte en un escenario ideal para transformar recursos ilícitos en dinero aparentemente legal.

El esquema de los grupos criminales ya no se limita a las casas de apuestas tradicionales, que en su mayoría operan bajo regulación y exigen la verificación de identidad. Ahora, las organizaciones delictivas dirigen su atención a los mercados de predicción, plataformas donde los usuarios realizan apuestas deportivas y de otro tipo entre sí mediante criptomonedas.

Esta alternativa carece de regulación en varios países, incluido México, y ofrece un vacío legal que favorece al crimen organizado: el anonimato.

¿Cómo utiliza el crimen organizado el Mundial 2026 para lavar dinero?

Los grupos delictivos crean cuentas en plataformas que no exigen identificación y depositan recursos ilícitos, que previamente convierten a criptomonedas, de acuerdo con un análisis de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés).

Posteriormente, realizan apuestas deportivas contra otros usuarios. La plataforma funciona únicamente como intermediaria, empareja las operaciones y liquida los pagos una vez que se conoce el resultado.

Al final del proceso, las ganancias se convierten a stablecoins, activos digitales vinculados al valor del dólar, para después intercambiarlas por cualquier divisa.

Antes de integrarse al sistema financiero formal, los recursos pueden pasar por distintos tokens y billeteras digitales con el objetivo de dificultar su rastreo.

“Sin vínculos de identidad claros, rastrear quién controla en última instancia los fondos que entran y salen de la plataforma puede resultar mucho más difícil que en los entornos tradicionales de apuestas o banca”, precisa GI-TOC.

Además, debe contemplarse que las plataformas de predicción son vulnerables al uso de información privilegiada, como ocurrió con la captura de Nicolás Maduro, donde un soldado ganó 400 mil dólares; y también la manipulación de resultados con el fin de garantizar el pago.

Para el Mundial 2026, el riesgo adquiere una dimensión adicional, ya que la FIFA anunció en abril una alianza con ADI Predictstreet, que incorporó un sistema de integridad para monitorear operaciones sospechosas.

¿Cómo lava dinero el crimen organizado en las casas de apuestas tradicionales?

Otra modalidad opera a través de casas de apuestas deportivas convencionales que, aunque cuentan con regulación en numerosos países y aplican filtros de identificación, también enfrentan riesgos.

Los esquemas más sofisticados utilizan redes de cuentas que realizan apuestas deportivas compensatorias para reducir las probabilidades de pérdida y asegurar el retiro del saldo final.

En algunos casos, las organizaciones recurren a plataformas que operan sin licencias de juego o sin autorización para prestar servicios financieros, situación que dificulta el seguimiento de las transacciones y la aplicación de controles antilavado.

“De este modo, las transacciones y los beneficios de las apuestas deportivas con fondos ilícitos se mueven a través de una infraestructura fragmentada que complica la supervisión y dificulta el seguimiento integral de las transacciones”, señala GI-TOC.

El crimen organizado también puede evadir los filtros de identidad mediante el uso de prestanombres.

En noviembre de 2025, autoridades mexicanas congelaron las operaciones de 13 casinos de apuestas por presuntos nexos con el narcotráfico.

Las investigaciones revelaron que utilizaban a estudiantes, personas de escasos recursos y ciudadanos sin actividad económica formal para realizar movimientos que simulaban operaciones legítimas.

Posteriormente, los recursos regresaban a los operadores mediante cheques, pagos por servicios o compras no verificables.

¿Cuánto dinero moverá el Mundial 2026?

Las estimaciones apuntan a que las apuestas deportivas vinculadas al Mundial 2026 superarán los 50 mil millones de dólares, según GI-TOC.

La cifra representa un aumento considerable respecto al Mundial de 2022, torneo que acumuló alrededor de 35 mil millones de dólares en apuestas.

Polymarket figura entre las plataformas de predicción más conocidas a nivel internacional y opera sin regulación específica en diversos mercados.

Estimaciones señalan que la plataforma alcanzó un volumen cercano a los 9 mil millones de dólares en abril de 2026.

El principal desafío radica en que la identidad de millones de titulares de cuentas permanece prácticamente oculta, situación que representa un reto significativo para las autoridades encargadas de investigar operaciones financieras ilícitas, concluye GI-TOC.