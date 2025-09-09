Cancela el Parlay: Paquete Económico 2026 incluye ‘megaimpuesto’ a las casas de apuestas en línea

Ante los crecientes problemas económicos y sociales provocados por las casas de apuestas en línea en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un nuevo impuesto a estas aplicaciones en el Paquete Económico 2026, a fin de que las personas dejen de consumirlas.

“La proliferación de casas de apuestas en línea ha aumentado el acceso de la población a dichas actividades provocando daños sociales y económicos para los individuos y sus familias”, explicó Hacienda como parte de sus medidas de política tributaria.

El objetivo de esta serie de tarifas, denominadas como “impuestos saludables”, es desincentivar el consumo de productos que afectan la salud física y mental de las personas, esto a través de aumentos significativos al Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), donde también se incluirán aumentos a los precios de refrescos, cigarros y videojuegos.

En ese sentido, Hacienda puso en la mira a las casas de apuestas ante su creciente avance, especialmente en jóvenes.

Cabe señalar que la crisis por las apuestas en Latinoamérica no es nueva, ya que el año pasado Nu explicó que tuvo que poner más restricciones para los créditos que ofrecía en Brasil ante el incremento de las apuestas en línea y las bajas restricciones para que cualquier persona pudiera participar, según reportó Bloomberg.

¿De cuánto será el impuesto a las apuestas en línea en México en 2026?

Según Hacienda, se espera un aumento al impuesto ad valorem del 30 al 50 por ciento para los usuarios de casas de apuestas si se aprueba el Paquete Económico.

Este monto, de acuerdo con lo escrito en el Paquete Económico 2026, será sobre el monto total de las apuestas o por la cantidad efectivamente percibida.

Por ahora no se especificaron más rubros, o si esta medida únicamente afectaría a ciertas aplicaciones móviles o incluso llegaría a casinos en México.

Con información de Bloomberg.