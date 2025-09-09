Paquete Económico 2026: ¿Cuánto dinero le darán a los trenes de la 4T, Pemex y el transporte en CDMX?

Pemex y las obras ferroviarias de la 4T recibirán cientos de miles de millones de pesos si aprueban el Paquete Económico.

Más de medio billón de pesos serán destinados a programas y proyectos de inversión del Gobierno de Claudia Sheinbaum, según la propuesta del Paquete Económico 2026. Con ello, se prevé que el Tren Maya, Pemex y los nuevos trenes de pasajeros las obras más beneficiadas.

El objetivo de la propuesta del gasto público para 2026 es respaldar un modelo de desarrollo con bienestar, mismo que garantice los derechos sociales e impulse la inversión, según declaró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, explicó que la prioridad es que los proyectos a los que se les destine el gasto público tengan alto impacto social y económico, con el objetivo de fortalecer el mercado interno y la inversión, así como reducir costos de transacciones, algo que fortalecerá la industria nacional y la creación de empleos formales.

"La política de austeridad republicana seguirá siendo un principio rector para asegurar un ejercicio transparente y eficiente de los recursos, evitando el dispendio y combatiendo la corrupción, mientras se preserva la calidad y suficiencia de los servicios públicos“, explicó Hacienda.

¿Cuánto dinero destinará el Gobierno de Sheinbaum a sus obras estrella?

Los datos del Paquete Económico indican que México busca destinar 536 mil 806 millones de pesos a programas y proyectos prioritarios de inversión, lo que incluye presupuesto para empresas como Pemex y CFE, así como obras de movilidad.

Este es el recurso que se destinará a algunas de las empresas y obras prioritarias de la 4T:

Trenes de pasajeros

En total, los trenes de pasajeros recibirán un presupuesto de 104 mil 576 millones de pesos si se aprueba el Paquete Económico, monto que sería distribuido en este orden:

Tren México - Querétaro: 10 mil 492 millones de pesos.

Tren AIFA - Pachuca: 3 mil 108 millones de pesos.

Tren Saltillo - Nuevo Laredo: 14 mil 386 millones de pesos.

Tren Querétaro - Irapuato: 9 mil 344 millones de pesos.

Material Rodante : 14 mil 879 millones de pesos.

: 14 mil 879 millones de pesos. Derecho de Vía : 21 mil 432 millones de pesos.

: 21 mil 432 millones de pesos. Tren Querétaro - SLP : 9 mil 76 millones de pesos.

: 9 mil 76 millones de pesos. Tren Irapuato - Guadalajara : 12 mil 506 millones de pesos.

: 12 mil 506 millones de pesos. Tren San Luis Potosí - Saltillo: 9 mil 353 millones de pesos.

Trenes pendientes y transporte público en CDMX y Edomex

Pese a las promesas, aún hay trenes en la Ciudad de México que no se han inaugurado y todavía no terminan las obras.

En ese sentido, el Paquete Económico contempla presupuesto para estas obras, así como para la nueva línea del Trolebús ubicado en Ixtapaluca, Estado de México, que se prevé que conecte con la Ciudad de México:

Tren Maya

El Tren Maya es otro de los ‘ganones’ en el Paquete Económico, ya que se llevará un presupuesto de 30 mil millones de pesos.

De acuerdo con Hacienda, este dinero se utilizará para trenes, mantenimiento y el tren de Campeche.

Pemex

Finalmente, Pemex se llevará más de un cuarto de billón de pesos en presupuesto, y según Hacienda, le entrarán 247 mil 230 millones de pesos a la petrolera como parte del plan para su rescate.