Impulsan trenes con inversión de 180 mil mdp, resalta Sheinbaum

En el marco de su primer informe de gobierno, Sheinbaum detalló que en sus primeros 11 meses en funciones se ha comenzado a construir el Tren Maya de carga con su derivación al puerto de Progreso, Yucatán. [Fotografia. Cuartoscuro]

En su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la inversión de 180 mil millones de pesos para recuperar los trenes de pasajeros en México, un proyecto clave de la Cuarta Transformación.

Entre las obras en desarrollo están el Tren Maya de carga, el Tren Interoceánico y nuevas rutas que conectarán la Ciudad de México con Pachuca, Querétaro y otras ciudades.

Destacó que, además, se concluyeron proyectos iniciados por su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como los hoteles y centros de atención del Tren Maya, fortaleciendo la infraestructura nacional y dinamizando el transporte de mercancías y pasajeros.

En el marco de su primer informe de gobierno, Sheinbaum detalló que en sus primeros 11 meses en funciones se ha comenzado a construir el Tren Maya de carga con su derivación al puerto de Progreso, Yucatán.

Además, los ingenieros militares están desarrollando los tramos Oaxaca-Chiapas y Roberto Ayala-Paraíso, Tabasco del Tren Interoceánico, un proyecto que busca dinamizar el transporte de mercancías entre Asia y la costa este de Estados Unidos.

La presidenta agregó que se están construyendo el libramiento ferroviario en Nogales, Sonora, además de que las obras ya han comenzado para la construcción de los trenes que conectarán a la Ciudad de México con Pachuca y con Querétaro.

Asimismo, los trenes que irán de Saltillo a Nuevo Laredo y desde Querétaro a Irapuato comenzarán a ser desarrollados este mes.

Claudia Sheinbaum concluye obras pendientes de AMLO

Durante su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum logró concluir obras iniciadas por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, e indicó que continuará con el desarrollo de trenes en todo el país, así como el fortalecimiento de los puertos y aeropuertos.

En el marco de su primer informe de gobierno, Sheinbaum detalló que en sus primeros once meses en funciones, se concluyeron todos los hoteles del Tren Maya en el sureste.

Asimismo, se terminaron los cuatro centros de atención a visitantes en las inmediaciones del mismo tren , así como una serie de carreteras en Oaxaca.

“Cuando no hay corrupción, alcanza para más”, aseguró Sheinbaum.

En el primer año de gobierno, la administración actual terminó, también, el tramo Escárcega-Chetumal del Tren Maya, con lo que se completó el ciclo de construcción de dicho proyecto ferroviario, al menos en su rama de transporte de pasajeros.