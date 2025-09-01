CAF y china CRRC Zhuzhou van por licitación de 15 trenes para ruta México-Pachuca; Alstom ‘se baja’

Dos empresas competirán por la licitación para la construcción de trenes de pasajeros en México.

La empresa de origen francés, Alstom, decidió declinar su participación en el concurso para obtener un contrato para la construcción de 15 trenes eléctricos que servirán para atender la primera de las rutas ferroviarias de la administración de Claudia Sheinbaum, que conectará a la Ciudad de México con Pachuca.

El acta de presentación de propuestas da cuenta del desistimiento de Alstom, pues consideró que no podría participar debido a los detalles de la licitación. Cabe señalar que el contrato a licitar propició más de mil dudas entre los interesados en participar.

“Tras un análisis detallado de la convocatoria, hemos concluido que el conjunto de circunstancias no permite que presentemos una propuesta conforme a las condiciones establecidas”, refirió la representante legal de Alstom,María Teresita Ramos Gómez.

En tanto, las empresas que sí presentaron sus propuestas para la licitación fueron CAF y la china CRRC Zhuzhou.

De acuerdo con las propuestas, la empresa fabricante china ofreció suministrar los 15 trenes, el equipamiento de talleres y el mantenimiento de los ferrocarriles por cinco años, por un monto con IVA de 5 mil 846 millones de pesos.

Cabe recordar que CRRC Zhuzhou es la firma que construyó los trenes para la rehabilitación de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

En contraparte, la firma CAF, cuyos trenes operan en el sistema Suburbano que conecta a Buenavista con Cuautitlán, ofreció suministrar los trenes, el mantenimiento por 60 meses y la construcción de los talles por 9 mil 891 millones de pesos.

Según el proceso de licitación, será el 10 de septiembre cuando la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) dé el fallo para el contrato para el suministro de ferrocarriles eléctricos.

¿Cómo son los trenes de pasajeros que quiere el gobierno mexicano?

Los trenes que está buscando el gobierno deberán ser compatibles con la tecnología usada en el Tren Suburbano, pues la ruta contempla el paso por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para la llegada a Pachuca, Hidalgo.

Los trenes a licitar deberán atender una demanda de 100 mil pasajeros diarios, en un recorrido que llevará una 1:15 minutos desde la Ciudad de México hacia la capital de Hidalgo, según las previsiones del gobierno.

La velocidad máxima requerida, según las especificaciones de la licitación, es de 130 kilómetros por hora, además que la longitud requerida para los trenes es de cien metros, con la posibilidad de acoplar un par de ferrocarriles.

Cada uno de los trenes deberá tener al menos 315 asientos ergonómicos, con una capacidad máxima de más de 700 pasajeros por convoy. Además, los vagones tendrán que asegurar la accesibilidad universal para los pasajeros, con entradas a nivel, así como asientos prioritarios.