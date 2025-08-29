México apuesta por la industria farmacéutica para impulsar empleo

Las farmacéuticas y el sector de salud en México, representan el 5.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 1.63 billones de pesos en 2024, y generan más de 2.17 millones de empleos. [Fotografía. Shutterstock]

La industria farmacéutica mantiene una estrategia de inversión robusta en México lo que permitirá compensar los recortes laborales provocados por los cambios de planes de empresas que, ante la amenaza de aranceles por parte de Estados Unidos, han reacomodado o pausado sus planes en el país.

El caso más significativo es el del estado de Morelos, donde la llegada y ampliación de seis farmacéuticas, incluyendo Baxter, IFA Celtics y MICROIN, contribuirá a compensar el impacto económico y laboral que dejará el cierre de la planta de Nissan.

“La industria automotriz está teniendo serios problemas y presiones, pero hay otras que están teniendo condiciones de mejora, Hoy se trabaja en Morelos para acercar y atraer posibilidades de inversión en empresas de base tecnológica e industria farmacéutica que compensen la oferta de trabajo que deja Nissan”, afirmó José Víctor Sánchez Trujillo, secretario de Desarrollo Económico de Morelos.

Las inversiones de farmacéuticas en Morelos, se suman a los 12 mil 250 millones de pesos que anunciaron Boehringer Ingelheim, Bayer, AstraZeneca, Carnot, Neolsym y Neolpharma para los próximos cinco años, en la conferencia matutina de Palacio Nacional el 14 de agosto.

“Estas inversiones demuestran que la industria farmacéutica está realmente comprometida con el Plan México, pero también nos demuestran que está comprometida no sólo con reforzar la infraestructura del sector, sino también en garantizar la soberanía sanitaria y la disponibilidad de medicamentos esenciales”, explicó Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Las farmacéuticas y el sector de salud en México, representan el 5.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a 1.63 billones de pesos en 2024, y generan más de 2.17 millones de empleos.

México se ha consolidado como el principal exportador de dispositivos médicos en América Latina, con más de 12 mil 500 millones de dólares en exportaciones anuales y más de 160 mil empleos directos en este sector.

“El sector farmacéutico es fundamental para la economía mexicana. Estas inversiones no solo generan empleo, sino que también ayudan a compensar toda la situación que estamos viendo de la desconfianza de algunas empresas de otros sectores para invertir en el país por el tema de los aranceles”, añadió Devlyn.

Industria farmacéutica pide claridad en las reglas

Para consolidar y aumentar esta tendencia de inversiones por parte del sector, es necesario que haya reglas claras, así como una aceleración en los tiempos de aprobación de ensayos clínicos por parte de la Cofepris.

“Para consolidar esta tendencia necesitamos políticas que faciliten la inversión, incentivos claros y recursos adecuados para la infraestructura del sector. Sin esto, corremos el riesgo de que México pierda competitividad frente a otros países de la región”, añadió Patrick Devlyn.

Señaló que la combinación de inversión privada y políticas públicas efectivas puede generar un círculo virtuoso de crecimiento, empleo y desarrollo tecnológico.

“El potencial del sector farmacéutico y de dispositivos médicos es enorme. México puede consolidarse como un hub de innovación si se facilita la inversión y se apoya la infraestructura crítica”, destacó Ricardo Castellanos, director de Expo Med Hospitalar 2025.

Industria farmacéutica triplicará su crecimiento

El director general de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Economía (SE), Javier Dávila, afirmó que en esta administración se están compensando rezagos que se han tenido en este sector durante décadas, por lo que esperan que haya un crecimiento de hasta 40 por ciento de la industria hacia finales del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No son actos de magia, son actos de planeación estratégica, de inversión y de mucha constancia del gobierno, de la mano de la iniciativa privada (…) En el Plan México una de los objetivos es que la industria farmacéutica triplique su crecimiento, esto ya lo estamos viendo con estas inversiones que ya se han anunciado”, añadió Javier Dávila.

En este escenario, la apuesta de la industria no solo representa inversión y empleo, sino que ha dado su voto de confianza para posicionar a México como un líder regional.

“Consolidar este impulso requiere políticas claras, recursos adecuados y visión de largo plazo, para que el país no solo mantenga su posición, sino que transforme la incertidumbre en oportunidad, asegurando que la innovación, la producción y la competitividad sean motores sostenibles de crecimiento económico”, concluyó Patrick Devlyn.