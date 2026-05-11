Concluye la repavimentación de Periférico Norte: ¿Cuándo es la reinauguración con Delfina Gómez?

Las obras en Periférico Norte abarcaron 108 kilómetros de carpeta asfáltica que equivalen a ir de Naucalpan a Cuernavaca, Morelos.

Después de casi cuatro meses de maquinaria, cierres parciales y trabajos día y noche, el Periférico Norte ya se perfila hacia su entrega final. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisó los últimos detalles de la reconstrucción integral de esta vialidad y confirmó que la inauguración será el próximo 18 de mayo.

La intervención abarcó 108 kilómetros de carpeta asfáltica en ambos sentidos, desde los límites con la Ciudad de México hasta la caseta de Tepotzotlán, además de trabajos complementarios en banquetas, alcantarillas, iluminación, áreas verdes y puentes peatonales. La dimensión de la obra equivale prácticamente a recorrer la distancia entre Naucalpan y Cuernavaca.

Durante el recorrido, la mandataria mexiquense destacó que la parte más compleja de la obra ya quedó concluida y que actualmente se realizan labores de embellecimiento y adecuaciones finales.

La rehabilitación forma parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con la que el gobierno estatal busca acelerar proyectos de movilidad e infraestructura en distintas regiones de la entidad.

El Periférico Norte es una de las vialidades con mayor carga vehicular del país. Por ahí circulan diariamente más de 200 mil automovilistas y conecta municipios clave del Valle de México como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Tepotzotlán.

Con la renovación de la superficie de rodamiento, se espera mejorar tiempos de traslado y reducir afectaciones provocadas por baches y desgaste del pavimento.

De acuerdo con la Junta de Caminos del Estado de México, la obra también dejó impacto económico en la zona con la generación de 400 empleos directos y alrededor de 2 mil indirectos. Tras décadas sin una intervención de esta magnitud, el corredor entra ahora a su etapa final previo a su apertura total en mayo.