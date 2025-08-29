BYD ‘derrapa’ en último reporte trimestral: ¿Por qué sus ventas cayeron 30% en China?

BYD informó que no cumplió con las metas para el trimestre, reportó una caída del 30% en ganancias. (Bloomberg)

BYD informó una caída sorpresiva en sus ganancias trimestrales debido a la feroz competencia de precios en su mercado local, lo que aumenta la presión sobre el fabricante de automóviles chino, que ya estaba a punto de incumplir sus objetivos de ventas anuales.

Los ingresos netos se desplomaron un 30 por ciento, hasta los 6 mil 360 millones de yuanes (892 millones de dólares) en el segundo trimestre, por debajo de las estimaciones de los analistas, que preveían un aumento modesto.

Los ingresos, de 200 mil 900 millones de yuanes, también quedaron por debajo de las expectativas. Los fuertes descuentos en China redujeron el margen bruto al 16.3 por ciento, el nivel trimestral más bajo desde 2023.

¿Cuántos autos eléctricos vendió BYD y cuál era su meta para 2025?

El mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo vendió 2.15 millones de unidades en el primer semestre, un 33 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, esa cifra representa apenas menos del 40 por ciento de su meta anual de 5.5 millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, por lo que BYD necesita avanzar con rapidez para alcanzar su objetivo.

Los decepcionantes resultados complican aún más un segundo semestre que ya se perfilaba difícil para la empresa. Los descuentos agresivos aplicados a comienzos del año la colocaron en el centro de la atención del sector, mientras Pekín intenta frenar los constantes recortes de precios que, según teme, podrían afectar incluso a los fabricantes con mayor respaldo financiero. Hasta ahora, la campaña no ha dado resultados visibles, y las principales marcas continúan bajando precios.

BYD también enfrentó un cambio relevante en el mercado nacional durante el segundo trimestre. Aunque los vehículos totalmente eléctricos mantuvieron un crecimiento sólido, las ventas de híbridos disminuyeron respecto al mismo periodo del año anterior.

Esto volvió más relevante la expansión internacional de la compañía. La unidad tailandesa de BYD exportó vehículos eléctricos a Europa por primera vez, incluyendo destinos como el Reino Unido, Alemania y Bélgica, según la agencia de noticias china Xinhua.

Los ingresos netos totalizaron 15 mil 500 millones de yuanes en el semestre finalizado el 30 de junio, según informó el fabricante en un comunicado emitido el viernes. Los ingresos aumentaron un 23 por ciento, hasta los 371 mil 300 millones de yuanes, en el primer semestre del año.

Las acciones de BYD cayeron a comienzos de este mes, luego de que la empresa informara un crecimiento débil en las ventas de julio, lo que generó dudas sobre su capacidad para cumplir el objetivo anual.

Las menores ventas se atribuyen a una demanda interna más baja durante la temporada de verano y a una disciplina de precios más estricta, escribieron los analistas de HSBC, encabezados por Yuqian Ding, en una nota previa a la publicación de resultados.