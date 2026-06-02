WWE México Live Tour 2026: Fechas, sedes, precios y dónde comprar los boletos

La WWE vuelve a México con una gira que incluye eventos en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, con el regreso de SmackDown y Raw a nuestro país por primera vez en 15 años.
La empresa hizo oficial el anuncio durante el evento AAA Noche de los Grandes, como un evento organizado gracias a la nueva etapa de colaboración entre WWE y AAA.
El recorrido completo tiene cuatro funciones del WWE Mexico Live Tour. Los boletos saldrán a la venta el próximo 5 de junio, informó la compañía.
¿Dónde y cuándo son las funciones de WWE Live Tour México 2026?
Las peleas de la WWE en México contemplaron cuatro sedes en tres diferentes ciudades para llevarse a cabo.
Guadalajara
La primera parada de la gira será en Guadalajara, donde la WWE celebrará una función especial del WWE Mexico Live Tour.
- Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m.
- Sede: Arena Guadalajara
La empresa destacó que este es su primer evento en Guadalajara en más de una década, por lo que representa uno de los regresos más esperados por los aficionados de la lucha libre en Jalisco.
Monterrey
Un día después, las superestrellas de la WWE viajarán a Nuevo León para presentarse en Monterrey.
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m.
- Sede: Arena Monterrey
Será la única función de WWE programada en la Sultana del Norte durante 2026, convirtiéndose en una de las escalas exclusivas de la gira mexicana.
Ciudad de México
La Ciudad de México recibirá los eventos más importantes del recorrido, ya que será sede de los eventos SmackDown y Raw.
Friday Night SmackDown
- Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026 a las 6:00 p.m.
- Sede: Arena CDMX
Monday Night Raw
- Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026 a las 6:00 p.m.
- Sede: Arena CDMX
De acuerdo con la WWE, esta será la primera vez desde 2011 que ambos programas se realicen en territorio mexicano, un regreso histórico para una de las aficiones más apasionadas de la empresa a nivel mundial.
¿Dónde comprar los boletos para el WWE México Live Tour?
Para las cuatro peleas de la WWE en México, la compra de los boletos debe realizar en la plataforma digital de Superboletos.
La preventa es el 3 de junio de 2026 (exclusiva con Banco Azteca) y la venta general de las entradas comienza el 5 de junio a las 10:00 a.m. del tiempo del centro de México.
¿Cuáles son los precios de los boletos para la WWE en México?
Todos los recintos cuentan con diferentes costos de los boletos al depender la zona donde esté el asiento.
Además, al realizar la compra con tarjeta de crédito perteneciente a Banorte o a Santander, se accede a una promoción de 6 meses sin intereses. Estos son los costos por sede:
Costo de los boletos para la WWE en Monterrey:
- VIP 1 WWE Ultimate — $25,120
- VIP 2 360 WWE Superstar — $20,850
- VIP 3 WWE Rampwalk — $15,360
- VIP 4 WWE Superfan — $14,140
- Cancha Platino — $9,870
- VIP 5 WWE Premium — $8,650
- Ring Side — $6,210
- Retráctil Platino — $4,990
- Personas con Discapacidad PB — $3,765
- Retráctil Oro — $3,765
- Super Palco VL — $3,765
- Aeroméxico — $3,765
- Coke Studio — $3,765
- Plus Ultra — $3,765
- Super Palco — $3,765
- Sabritas — $3,138
- Retráctil — $3,138
- Megacable — $2,510
- Banco Azteca — $2,510
- Elektra — $2,510
- Barrera — $2,510
- Morado — $1,883
- Butaca — $1,506
- Preferente — $1,255
- Personas con Discapacidad — $1,255
Boletos para la WWE en Guadalajara:
- VIP 1 WWE Ultimate — $26,340
- VIP 2 WWE 360 Superstar — $22,070
- VIP 3 WWE Rampwalk — $12,920
- Platino — $11,090
- VIP 4 WWE Superfan — $10,480
- VIP 5 WWE Premium — $8,650
- Ring Side — $7,430
- Cancha — $6,210
- Retráctil Platino — $4,990
- Retráctil Oro — $4,380
- Barrera — $3,765
- McCormick — $3,765
- Coke Studio — $3,765
- Osel — $3,765
- Doritos — $3,765
- Superpalco — $3,138
- Butaca — $2,510
- Banco Azteca — $2,510
- Plus Ultra — $2,510
- Megacable — $2,510
- Persona con Discapacidad — $1,883
- Preferente — $1,883
Boletos para la WWE en CDMX
- VIP 1 WWE Ultimate — $34,880
- VIP 2 360 Superstar — $27,560
- VIP 3 Ringsider — $21,460
- Primera Fila — $18,410
- VIP 4 Rampsider — $18,410
- VIP 5 Superfan — $17,190
- Ring Side — $15,360
- Cancha VIP — $13,530
- Retráctil VIP 1 — $12,310
- Retráctil VIP 2 — $11,090
- Retráctil 1 — $9,870
- Retráctil 2 — $9,260
- Retráctil 3 — $8,650
- Zona Pepsi — $8,650
- Zona Boing — $8,650
- Platea VIP 1 — $8,650
- Zona Banco Azteca — $8,040
- Platea VIP 2 — $8,040
- Zona Elektra — $7,430
- Platea 1 — $7,430
- Zona Sabritas — $6,210
- Cap. Diferentes — $6,210
- Zona McCormick — $6,210
- Zona Miniso — $6,210
- Zona Mega — $6,210
- Barrera 1 — $6,210
- Platea 2 — $6,210
- Barrera 2 — $4,990
- Butaca 1 — $4,990
- Butaca 2 — $4,380
- SP Platino — $3,138
- SP Oro VL — $3,138
- SP Oro — $3,138
- SP Platino VL — $3,138
- Butaca 3 — $3,138
- Balcón 1 — $2,510
- Balcón 1 VL — $2,510
- Balcón 2 — $1,883
- Balcón 2 VL — $1,883
- Balcón 3 VL — $1,255
- Balcón 3 — $1,255
¿Qué luchadores podrían venir a México?
Aunque el cartel está sujeto a cambios, la WWE adelantó que en Guadalajara, Monterrey y SmackDown en la Ciudad de México podrían presentarse figuras como Cody Rhodes, Rey Fénix, Drew McIntyre, Jacob Fatu, Sami Zayn, Jade Cargill, Los Garza, Charlotte Flair, Alexa Bliss y Trick Williams.
Para la función de Raw en la Arena CDMX fueron anunciados nombres como Stephanie Vaquer, Penta Zero Miedo, Seth Rollins, Dominik Mysterio, El Grande Americano, Oba Femi, GUNTHER y The Usos, entre otros talentos de la compañía.
Con estas cuatro fechas, la WWE refuerza su presencia en México en un momento clave para la industria, impulsada también por su relación con AAA y por el creciente interés de la afición mexicana en las superestrellas de la empresa estadounidense.