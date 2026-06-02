WWE México Live Tour 2026: Fechas, sedes, precios y dónde comprar los boletos

Estos son los detalles de las funciones de WWE programadas para México. (Foto: Shutterstock/WWE/ChatGPT)

La WWE vuelve a México con una gira que incluye eventos en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, con el regreso de SmackDown y Raw a nuestro país por primera vez en 15 años.

La empresa hizo oficial el anuncio durante el evento AAA Noche de los Grandes, como un evento organizado gracias a la nueva etapa de colaboración entre WWE y AAA.

El recorrido completo tiene cuatro funciones del WWE Mexico Live Tour. Los boletos saldrán a la venta el próximo 5 de junio, informó la compañía.

La WWE vuelve a México con cuatro funciones. (Foto: Shutterstock)

¿Dónde y cuándo son las funciones de WWE Live Tour México 2026?

Las peleas de la WWE en México contemplaron cuatro sedes en tres diferentes ciudades para llevarse a cabo.

Guadalajara

La primera parada de la gira será en Guadalajara, donde la WWE celebrará una función especial del WWE Mexico Live Tour.

Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m.

Miércoles 9 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m. Sede: Arena Guadalajara

La empresa destacó que este es su primer evento en Guadalajara en más de una década, por lo que representa uno de los regresos más esperados por los aficionados de la lucha libre en Jalisco.

Monterrey

Un día después, las superestrellas de la WWE viajarán a Nuevo León para presentarse en Monterrey.

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m.

Jueves 10 de septiembre de 2026 a las 8:00 p.m. Sede: Arena Monterrey

Será la única función de WWE programada en la Sultana del Norte durante 2026, convirtiéndose en una de las escalas exclusivas de la gira mexicana.

Ciudad de México

La Ciudad de México recibirá los eventos más importantes del recorrido, ya que será sede de los eventos SmackDown y Raw.

Friday Night SmackDown

Fecha: Viernes 11 de septiembre de 2026 a las 6:00 p.m.

Viernes 11 de septiembre de 2026 a las 6:00 p.m. Sede: Arena CDMX

Monday Night Raw

Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026 a las 6:00 p.m.

Lunes 14 de septiembre de 2026 a las 6:00 p.m. Sede: Arena CDMX

De acuerdo con la WWE, esta será la primera vez desde 2011 que ambos programas se realicen en territorio mexicano, un regreso histórico para una de las aficiones más apasionadas de la empresa a nivel mundial.

¿Dónde comprar los boletos para el WWE México Live Tour?

Para las cuatro peleas de la WWE en México, la compra de los boletos debe realizar en la plataforma digital de Superboletos.

La preventa es el 3 de junio de 2026 (exclusiva con Banco Azteca) y la venta general de las entradas comienza el 5 de junio a las 10:00 a.m. del tiempo del centro de México.

¿Cuáles son los precios de los boletos para la WWE en México?

Todos los recintos cuentan con diferentes costos de los boletos al depender la zona donde esté el asiento.

Además, al realizar la compra con tarjeta de crédito perteneciente a Banorte o a Santander, se accede a una promoción de 6 meses sin intereses. Estos son los costos por sede:

Costo de los boletos para la WWE en Monterrey:

VIP 1 WWE Ultimate — $25,120

VIP 2 360 WWE Superstar — $20,850

VIP 3 WWE Rampwalk — $15,360

VIP 4 WWE Superfan — $14,140

Cancha Platino — $9,870

VIP 5 WWE Premium — $8,650

Ring Side — $6,210

Retráctil Platino — $4,990

Personas con Discapacidad PB — $3,765

Retráctil Oro — $3,765

Super Palco VL — $3,765

Aeroméxico — $3,765

Coke Studio — $3,765

Plus Ultra — $3,765

Super Palco — $3,765

Sabritas — $3,138

Retráctil — $3,138

Megacable — $2,510

Banco Azteca — $2,510

Elektra — $2,510

Barrera — $2,510

Morado — $1,883

Butaca — $1,506

Preferente — $1,255

Personas con Discapacidad — $1,255

Boletos para la WWE en Guadalajara:

VIP 1 WWE Ultimate — $26,340

VIP 2 WWE 360 Superstar — $22,070

VIP 3 WWE Rampwalk — $12,920

Platino — $11,090

VIP 4 WWE Superfan — $10,480

VIP 5 WWE Premium — $8,650

Ring Side — $7,430

Cancha — $6,210

Retráctil Platino — $4,990

Retráctil Oro — $4,380

Barrera — $3,765

McCormick — $3,765

Coke Studio — $3,765

Osel — $3,765

Doritos — $3,765

Superpalco — $3,138

Butaca — $2,510

Banco Azteca — $2,510

Plus Ultra — $2,510

Megacable — $2,510

Persona con Discapacidad — $1,883

Preferente — $1,883

Boletos para la WWE en CDMX

VIP 1 WWE Ultimate — $34,880

VIP 2 360 Superstar — $27,560

VIP 3 Ringsider — $21,460

Primera Fila — $18,410

VIP 4 Rampsider — $18,410

VIP 5 Superfan — $17,190

Ring Side — $15,360

Cancha VIP — $13,530

Retráctil VIP 1 — $12,310

Retráctil VIP 2 — $11,090

Retráctil 1 — $9,870

Retráctil 2 — $9,260

Retráctil 3 — $8,650

Zona Pepsi — $8,650

Zona Boing — $8,650

Platea VIP 1 — $8,650

Zona Banco Azteca — $8,040

Platea VIP 2 — $8,040

Zona Elektra — $7,430

Platea 1 — $7,430

Zona Sabritas — $6,210

Cap. Diferentes — $6,210

Zona McCormick — $6,210

Zona Miniso — $6,210

Zona Mega — $6,210

Barrera 1 — $6,210

Platea 2 — $6,210

Barrera 2 — $4,990

Butaca 1 — $4,990

Butaca 2 — $4,380

SP Platino — $3,138

SP Oro VL — $3,138

SP Oro — $3,138

SP Platino VL — $3,138

Butaca 3 — $3,138

Balcón 1 — $2,510

Balcón 1 VL — $2,510

Balcón 2 — $1,883

Balcón 2 VL — $1,883

Balcón 3 VL — $1,255

Balcón 3 — $1,255

Penta Zero Miedo podría aparecer en la WWE Night Live desde México. (Foto: Wikimedia Commons/DIego Serrano)

¿Qué luchadores podrían venir a México?

Aunque el cartel está sujeto a cambios, la WWE adelantó que en Guadalajara, Monterrey y SmackDown en la Ciudad de México podrían presentarse figuras como Cody Rhodes, Rey Fénix, Drew McIntyre, Jacob Fatu, Sami Zayn, Jade Cargill, Los Garza, Charlotte Flair, Alexa Bliss y Trick Williams.

Para la función de Raw en la Arena CDMX fueron anunciados nombres como Stephanie Vaquer, Penta Zero Miedo, Seth Rollins, Dominik Mysterio, El Grande Americano, Oba Femi, GUNTHER y The Usos, entre otros talentos de la compañía.

Con estas cuatro fechas, la WWE refuerza su presencia en México en un momento clave para la industria, impulsada también por su relación con AAA y por el creciente interés de la afición mexicana en las superestrellas de la empresa estadounidense.