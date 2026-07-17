‘Fofo’ Márquez publica carta desde prisión; pide que se respeten sus derechos: ‘El delito es fabricado’

Fofo Márquez cumple una condena de 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. [Fotografía. Fofo Márquez/Facebook, Fiscalía del Edomex]

Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como 'Fofo Márquez‘, difundió una carta manuscrita desde el penal donde cumple una condena de 17 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

En el escrito, el influencer pidió que se respeten sus derechos y aseguró que el proceso en su contra se basa en un delito “totalmente fabricado”.

La carta fue compartida este viernes 17 de julio en la cuenta de Facebook vinculada al creador de contenido. En ella, ‘Fofo Márquez’ hace referencia a un mensaje de la mandataria sobre la aplicación de la ley sin privilegios y solicita que ese criterio también se aplique en su caso.

“Expreso a través de esta carta que se hagan valer mis derechos, como así lo menciona la presidenta en el video que compartí, que no hay preferencias ni amistades y que aplique la ley al igual para todos”, indicó.

Más adelante, el ‘Fofo Márquez’ insistió en que el delito por el que fue sentenciado está fabricado y comparó su situación con la de otras personas que, según él, permanecen impunes.

“El delito por el que me juzgan está totalmente fabricado. Cuántas familias a diario no sufren de lo mismo y están impunes; que les den la misma pena y que aplique parejo para todos”, señaló.

Carta del Fofo Márquez desde el penal de Texcoco donde se encuentra detenido. [Fotografía. Fofo Márquez/Facebook

¿De qué fue acusado ‘Fofo Márquez’ y dónde se encuentra detenido?

El caso se remonta al 22 de febrero de 2024, cuando Edith ‘N’ golpeó de manera accidental el espejo retrovisor del vehículo del influencer en el estacionamiento de una plaza comercial de Naucalpan.

Tras el incidente, ‘Fofo Márquez’ descendió de su camioneta y golpeó en repetidas ocasiones a la mujer con puñetazos y patadas, incluso cuando ella ya se encontraba en el suelo. La agresión quedó registrada por cámaras de seguridad y el video se viralizó en redes sociales.

Durante el juicio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México argumentó que la gravedad de la agresión y la condición de indefensión en la que quedó la víctima permitían clasificar el caso como feminicidio en grado de tentativa. El tribunal coincidió con este criterio y confirmó el delito.

En enero de 2025, un juez mexiquense condenó a ‘Fofo Márquez’ a 17 años y 6 meses de prisión, además del pago de una multa, la reparación integral del daño y el tratamiento psicológico de la víctima.

Posteriormente, la sentencia fue confirmada por un tribunal de alzada. En junio de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el amparo promovido por la defensa, por lo que la condena permanece vigente.

Actualmente, ‘Fofo Márquez’ permanece recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, en Texcoco, Estado de México, mientras continúan los recursos legales que aún puede promover su defensa.