‘Ya no puedo, me quiero morir’: ‘Dominguero’ publica supuesta llamada de ‘Fofo’ Márquez desde prisión

El youtuber español ‘Dominguero’ hizo pública la grabación de una supuesta llamada de hace unos meses con el influencer Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como 'Fofo’ Márquez, desde el penal de Barrientos, en el Estado de México, donde narra torturas y extorsiones.

‘Fofo’ Márquez cumple una sentencia de 17 años y 6 meses de prisión tras ser declarado culpable por tentativa en grado de feminicidio; en un inicio, él estaba en Barrientos, el ‘Palacio Negro’ de las cárceles del Estado de México, pero en enero de 2025 fue llevado al Centro Penitenciario de Reinserción Social (CPRS) de Texcoco tras la filtración de un video donde se observa que los custodios lo golpean.

‘Dominguero’ ha sido muy cercano a ‘Fofo’ desde hace años, incluso en enero de este año acudió a una manifestación en su defensa y fue a algunas audiencias, como un “favor” para la familia para documentar el caso.

Este 27 de junio, él lanzó un video en su canal de YouTube con 4 millones de seguidores, donde desmiente los rumores de la supuesta salida de prisión del influencer y que él lo esconde en su casa.

Además, el español explica que sí habló con él hace unos meses, durante su estancia en Barrientos, y ahora decidió publicar la conversación porque ya está en otra prisión.

Un video de 'Dominguero' de hace unos años mostró el estilo de vida de 'Fofo'. (Foto: YouTube / Dominguero).

¿Qué dijo ‘Fofo’ Márquez en la supuesta llamada con ‘Dominguero’?

En la llamada difundida por ‘Dominguero’, Márquez relata que fue víctima de golpizas diarias, además de extorsiones millonarias que comenzaron en 2 millones de pesos y llegaron a 5 millones.

“Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto. (Estoy) mal, Dom, me han torturado mucho, me han extorsionado mucho. He vivido lo peor de la vida, quiero mi vida de antes, no me gusta esta vida (...) Me dejaron colgado, o sea, sin boxer, sin nada (...) No estoy comiendo bien, me están golpeando diario, me están extorsionando con cantidades irreales (...) Está bien feo esto. Yo no pertenezco aquí, la gente sabe que no soy delincuente. Yo sé que no estuvo bien lo que hice, pero no es para tanto“.

En un video, se observa a custodios agredir físicamente a 'Fofo' Márquez. (Foto: Captura de pantalla / Redes sociales)

El estado de salud de ‘Fofo’

El influencer presuntamente asegura en el audio que fue víctima de un abuso sexual por otro interno: “A mí me gustan las mujeres y abusaron de mí, un hombre. Es horrible, esto es lo peor que he vivido”.

Márquez describió que comía “rancho” (arroz, carne, frijoles y pan) y no había recibido atención médica pese a sufrir una dislocación de hombro: “Me estoy echando a perder. Mi cuerpo ya no es el mismo, los músculos los tengo atrofiados y me están metiendo la cara a la mierda (...) Ya no camino bien".

Además, denunció una práctica llamada “talacha”, en la que los internos son infectados deliberadamente con enfermedades como la llamada “Champi” —que gangrena la piel— para extorsionarlos y forzarlos a pagar para recibir tratamiento.

En febrero de 2025, Rodrigo Márquez, hermano ‘Fofo’ explicó a la prensa que estaba mejor en el nuevo penal: “Está más seguro en Texcoco, está más seguro allá. Las autoridades se encargaron de trasladarlo, de ver por su seguridad, y él está más tranquilo y más seguro allá.” Al momento, su familia no ha comentado nada al respecto del video de ‘Dominguero’.