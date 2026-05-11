‘Una mujer en toda plenitud’: Esto sabemos sobre ‘El diario de la princesa 3’ con Anne Hathaway

Anne Hathaway confirmó la tercera entrega de 'El Diario de la Princesa 3'. (Foto: EFE/Disney/Press)

Anne Hathaway regresa para El Diario de la princesa 3, donde continúa la historia de Mía Thermopolis y sus aventuras tras descubrir que es la heredera al trono de un reino europeo, pero esta vez ya no es una adolescente tímida, en cambio es “una mujer en toda plenitud”.

La tercera parte llega a 22 años desde el estreno de la segunda entrega y se suma a los proyectos pausados que retomó Anne Hathaway, como el caso de El Diablo Viste a la Moda 2.

Para El diario de la princesa 3, Adele Lim, toma la dirección de la película. Ella está detrás de los guiones de proyectos como Raya y el último dragón, y Locamente millonarios.

Anne Hathaway informó del regreso de 'El diario de la princesa 3'. (Foto: EFE)

¿De qué trata ‘El diario de la princesa 3′? Esto sabemos

La directora informó que la trama comienza justo donde terminó la segunda película, justamente tras el rompimiento del compromiso de Mía y Andrew, pues se trataba de un matrimonio por conveniencia.

Tras esto, el personaje de la actriz Anne Hathaway cambia la ley de Genovia para reinar sola y se corona como la Reina Amelia.

Si te gustaron las dos primeras películas originales, creo que puedes esperar muchas sorpresas (...) Vamos a poder rodar en Europa y mostrarle al público Genovia en todo su esplendor", declaró Adele Lim en una entrevista con Variety.

“Hay muchas películas que son un sueño cumplido para las princesas, pero no tenemos muchas películas que cumplan los sueños de las reinas, eso es lo que nos proponemos hacer aquí y mostrar a una mujer en todo su esplendor”, agregó.

La directora platicó con The Hollywood Reporter en 2024 que la película tendría temas relacionados con el empoderamiento femenino.

“Como fan incondicional de la película original de El diario de la princesa, estoy sumamente emocionada de integrarme a la tercera entrega de esta querida franquicia. Esperamos celebrar sus valores fundamentales de empoderamiento femenino, alegría y mentoría con el público de todo el mundo”.

La primera película de 'El diario de la princesa' se estrenó en 2001. (Foto: Disney+)

¿'El diario de la princesa 3′ tiene fecha de estreno?

Anne Hathaway confirmó la realización de El diario de la princesa 3 con un video en Instagram publicado desde 2019.

Sin embargo, no se revelaron detalles de cuando comenzaba el rodaje, si se contaba con un guion o meramente era un proyecto sin pies ni cabeza.

De acuerdo con Adele Lim, actualmente se encuentra en la fase de preproducción, pues se estructura un calendario para iniciar con las grabaciones mientras se terminan de detallar y resolver algunos pormenores de la programación.

Esto porque busca “hacer bien la historia porque es una franquicia muy querida por muchísimas personas”, dijo Lim para Variety.

¿En qué se basa la historia de ‘El diario de la princesa’?

El diario de la princesa se basa una novela homónima escrita por la autora Meg Cabot, quien desarrolló la historia en un total de 10 tomos.

El último libro de la trama de Mía Thermopolis se publicó en el 2009.

¿Dónde ver ‘El diario de la princesa’?

Las dos películas de El diario de la princesa están disponibles en la plataforma digital Disney+, donde se requiere de una suscripción con costo para acceder al contenido.