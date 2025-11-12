‘El diablo viste a la moda 2′: ¿Quién es quién en la secuela protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep?

'El diablo viste a la moda 2' se estrena 20 años después del lanzamiento de la primera entrega. (Foto: EFE / Macall Polay / 20th Century Studios. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)***

‘Sigo siendo la misma persona de antes, solo que con ropa mejor’: La secuela de El diablo viste de moda lanzó un adelanto donde aparecen viejos conocidos como Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, pero también algunas caras nuevas dentro del elenco.

La segunda película de El diablo viste a la moda se estrena 20 años después del lanzamiento de la primera entrega, donde se contó la historia de Miranda Priestly, personaje inspirado en Anna Wintour.

En el primer adelanto de la producción cinematográfica aparece Miranda Priestly, directora de la revista Runway con las ya clásicas gafas de sol mientras camina al ascensor, pero antes de se cierren las puertas una mano lo evita y resultó ser la de Andy Sachs, que ahora “derrocha” glamour al igual que su antigua jefa.

'El diablo viste a la moda 2' es protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. (Foto: EFE / Macall Polay / 20th Century Studios. ***SOLO USO EDITORIAL / SOLO USO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/ (CRÉDITO OBLIGATORIO)*** (Macall Polay/EFE)

¿Quiénes son los actores de ‘Devil Wears Prada 2′ y qué personajes interpretan?

La historia que vimos en la primera película de El diablo viste a la moda, donde Sachs se convierte en la asistente de Priestly continúa con la segunda entrega.

Las protagonistas de la trama vuelven para la secuela y esas son Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, y Miranda Priestly, a quien da vida Meryl Streep (ganadora del Premio Oscar).

Dentro del elenco regresan algunos personajes que aparecieron en la cinta estrenada en 2006 y que estuvieron presentes en el drama desatado dentro de las instalaciones de la revista Runway.

Anne Hathaway como Andrea Sachs

La vida de Andrea Sachs cambió totalmente cuando entró por la puerta del edificio donde está Runway, donde poco a poco se convirtió en una experta en moda.

Anne Hathaway está detrás del icónico personaje que solo le bastó un tiempo para modificar hasta su forma de vestir.

La primera entrega finalizó luego de que ella perdiera su empleo junto a Priestly, pero, ¿entonces qué pasó?

Anne Hathaway vuelve a 'El diablo viste a la moda' como Andy Sachs. (Foto: EFE) (ADAM DAVIS/EFE)

Meryl Streep como Miranda Priestly

Meryl Streep es una reconocida actriz que incluso ganó el Premio Oscar en dos ocasiones y en esta trama encarna a la directora de una de las revistas de moda más importantes de Estados Unidos.

Ella es temida por todos los que la rodean debido a su carácter intimidante y a la autoridad que tiene en la editorial.

Emily Blunt como Emily Charlton

Emily Blunt interpreta a Charlton, la exasistente de Priestly que competía con Sachs por convertirse en la favorita de la jefa.

De acuerdo con Variety, en la nueva trama se convirtió en la presidenta de una empresa de publicidad que la editora de la revista necesita con urgencia.

Meryl Streep regresa a su personaje de Miranda Priestly. (Foto: EFE)

Stanley Tucci como Nigel

Stanley Tucci es Nigel, uno de los confidentes de Priestly en la película de temas de moda, pero al final es traicionado por la propia Miranda para salvar su puesto y él es despedido.

Tracie Thoms como Lily

Lily es la mejor amiga de Andy Sachs y quien la aconseja cuando siente que todo se desmorona en su vida.

La actriz Tracie Thoms regresa en su papel de confidente cerca de la protagonista.

Kenneth Branagh como el esposo de Miranda Priestly

Uno de los nuevos personajes de El Diablo viste a la moda es el esposo de Miranda Priestly, interpretado por el actor y guionista Kenneth Branagh. Por el momento se desconocen más detalles acerca de su personaje.

Tibor Fieldman como Irv Ravitz

Tibor Feldman, quien interpretó a Irv Ravitz, el presidente de la empresa matriz de Runway, ubicada en Elias-Clark, nombre del edificio donde se encuentra la revista de moda.

Al elenco se suman Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Pauline Chalamet, según Variety, pero no hay más detalles de sus interpretaciones.

¿Cuándo se estrena la nueva película de ‘Devil wears Prada’?

La segunda película de The Devil Wears Prada llega a los cines de México para el 30 de abril de 2026.

En lo que esperas el lanzamiento de la secuela, puedes ver la primera parte en la plataforma de streaming Disney+.