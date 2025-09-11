¿Qué opina Anna Wintour de la película ‘El Diablo viste a la moda’? ‘Tenía a Meryl Streep’

Anna Wintour opinó de la película 'El Diablo viste a la moda', que se inspira en ella.

Ahora que una secuela de El Diablo viste a la moda está en grabaciones, la exdirectora de Vogue, Anna Wintour, aprovechó para dar su muy ‘humilde’ opinión de la cinta en donde la retratan.

La película El Diablo viste a la moda es un ícono del cine contemporáneo que combina el glamour del mundo en el que se desenvuelven las protagonistas, con una crítica mordaz a la cultura laboral contemporánea.

Para el personaje de Miranda Priestly, se inspiraron en la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, quien duró 37 años en el puesto y recientemente renunció.

La opinión de Anna Wintour de ‘Devil Wears Prada’

Recientemente, la exdirectora de Vogue compartió en una entrevista en el podcast The New Yorker Radio Hour, compartió su verdadera impresión de la película en donde muestran a Miranda como una jefa ‘complicada’.

Una de las cosas que más destacó de la cinta fue la actuación de Meryl Streep, quien la representó de una forma justa su figura de autoridad.

Anna Wintour dejó su puesto como editora jefe de Vogue después de 37 años. (Foto: EFE/ @theannawintour)

Anna Wintour destaca actuación de Meryl Streep

“Primero que nada, era Meryl Streep, lo cual es fantástico. Y luego fui a ver la película y la encontré muy entretenida. Fue muy divertida”, aseguró en la entrevista con David Remnick.

Wintour considera que Devil Wears Prada es una película que muestra con humor y realismo todo lo que se vive como editora de la revista de moda más importante del mundo, y agradeció la actuación de actrices como Streep.

“Al final tenía mucho humor, mucha inteligencia, tenía a Meryl Streep. Quiero decir, estaba Emily Blunt (quien interpretó a la asistente principal Emily Charlton en la película). Todos estuvieron increíbles. Y al final, pensé que fue un retrato justo”.

Industria se preocupó por reacción de Anna Wintour a ‘El Diablo viste a la moda’

En la misma conversación, compartió que varias personas allegadas a ella y que están dentro de la industria de la moda se preocuparon por lo que pudiese opinar de la cinta en donde se le retrata como una jefa implacable.

“Fui al estreno vestida de Prada, sin tener idea de qué iba a tratar la película (…) la industria de la moda estaba muy amablemente preocupada por mí, que (la película) iba a mostrarme de una manera difícil”, bromeó.

Meryl Streep representó la figura de Anna Wintour en 'El Diablo viste a la moda'. (Foto: EFE)

Las primeras impresiones de Anna Wintour sobre la película

La película protagonizada por Anne Hathaway se estrenó en 2006, y tres años después, Wintour compartió una breve percepción de la cinta, a la que consideró en primera instancia como ficción.

Sin embargo, reconoció que la representación de una editorial de moda como Vogue se representó puntualmente, así como el ‘caos’ que se vive dentro de las redacciones.

“Como dice mi editor en la película, no siempre soy cálida y cariñosa. Lo que me gustó (de la cinta) es que realmente mostró todo el trabajo duro que implica hacer la revista”, reconoció en ese momento.

¿De qué trata ‘El Diablo viste a la moda’?

La película El Diablo Viste a la Moda (2006) cuenta la historia de Andrea Sachs, una joven recién graduada en periodismo que consigue un puesto como asistente de Miranda Priestly, la temida editora en jefe de la revista Runway.

Interpretada por Anne Hathaway, Andrea entra en un mundo glamuroso pero despiadado, donde la apariencia y la perfección marcan el ritmo de cada día. Este nuevo entorno pone a prueba sus valores personales, su identidad y hasta sus relaciones más cercanas.

Los personajes principales aportan profundidad a la trama. Andrea pasa de ser una novata sin estilo a una profesional transformada por las exigencias del trabajo, aunque en ese camino debe cuestionar qué significa realmente el éxito.

Miranda Priestly, encarnada por Meryl Streep, representa el poder y la presión de la industria de la moda, con una frialdad que esconde vulnerabilidades. Emily Charlton (Emily Blunt), la asistente senior, simboliza la ambición y los sacrificios que conlleva sobrevivir en un entorno tan competitivo.