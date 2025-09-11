Así es el reloj Anne Klein de Andrea Chávez, que confundieron con un Cartier: ‘Lo tengo en café y metálico’

La senadora Andrea Chávez desmintió que su reloj fuese Cartier. Se trata de un Anne Klein.

Los ‘lujitos’ de figuras en la política, como la exalcaldesa Sandra Cuevas y su collar Cartier o la gobernadora Marina del Pilar y un outfit de miles de pesos, son tema de conversación, aunque en esa ocasión se trata de Andrea Chávez y un reloj.

Hace unos días, circuló en redes sociales información de que la senadora Andrea Chávez presuntamente llevaba un reloj Cartier (como el de ‘Dato Protegido’) de 75 mil pesos.

Sin embargo, salió en redes sociales a aclarar que su accesorio no es Cartier, sino Anne Klein, una marca estadounidense fundada hace más de 100 años.

La senadora Andrea Chávez asegura que no tiene un reloj Cartier. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM) (Graciela López Herrera)

¿Qué dijo Andrea Chávez de su reloj?

En su cuenta de X, la senadora compartió algunas imágenes en las que lleva un reloj rectangular, con correa negra, muy similar al Tank Must de Cartier, pero aclaró que se trata de uno Anne Klein.

“Hola @jorgegogdl. Lo que publicas es completamente FALSO. El reloj es marca Anne Klein (…) Lo uso mucho”, asegura Chávez Treviño, pues fue el periodista Jorge García Orozco quien difundió la supuesta marca del reloj.

Además, aprovechó la oportunidad para aclarar cuánto le costó, el tiempo que lleva con él e incluso reveló que, le gustó tanto, que adquirió el mismo en otras versiones, para combinar con sus outfits.

“Me costó 21 dólares hace como 3 años (…) Para ahorrar futuras noticias falsas adelanto: lo tengo en café y completamente metálico. Espero la rectificación, saludos”, agrega Andrea, hermana de Gregorio Chávez.

Así es el reloj Anne Klein de la senadora Andrea Chávez

En la página oficial de Anne Klein, no aparece el reloj de la senadora Andrea Chávez, pues como ella mencionó, este lo adquirió hace aproximadamente 3 años, por lo que puede ser un modelo de temporadas pasadas.

A simple vista, es un reloj de caja rectangular, que lleva los números en romano y tiene un marco metálico que combina con las agujas del mismo color. Tiene una esfera texturizada plateada y pista de minutos interior.

La correa tiene textura imitación piel de cocodrilo, pero el material es piel sintética. El que muestra Chávez Treviño tiene la correa negra, pero como ella mencionó, tiene otras versiones del mismo reloj.

Precio del reloj de Andrea Chávez

En su publicación, Andrea señala que su reloj Anne Klein le costó alrededor de 21 dólares hace 3 años, lo que equivale a aproximadamente 400 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio en 2022.

Actualmente ya no está disponible en el sitio oficial de Anne Klein, pero hay páginas como Amazon donde el mismo modelo tiene un costo de 2 mil 408 pesos, mismo precio de la versión en correa café que la senadora menciona en X.

Precio del reloj Anne Klein de Andrea Chávez. (Foto: Captura de pantalla amazon.com.mx)

¿Anne Klein es marca de lujo o accesible?

Anne Klein no figura como marca de lujo de alta relojería como Rolex, Omega o similares. No obstante, ofrece una buena relación entre diseño, calidad visual y precio.

Relojes de Anne Klein tienen precios más accesibles que marcas de lujo tradicionales. En las colecciones ‘Everyday Watches’ u ‘Occasion Watches’ se encuentran productos entre 75 y 110 dólares en el sitio oficial de Anne Klein, según el modelo.

Modelos con características más decorativas (cristales, diamante en la posición de las doce, correas especiales) pueden elevar el precio, pero sin alcanzar los rangos de alta relojería.