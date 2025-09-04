¿Cuánto cuesta el collar de Sandra Cuevas? Éstas son las joyas Cartier que luce la política mexicana

La política y empresaria Sandra Cuevas deslumbra recientemente con un conjunto de joyería Cartier (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, www.cartier.mx).

Sandra Cuevas, quien gusta de los tacos de chile relleno, es una gran aficionada a la moda. Además de que la empresaria y política mexicana viste con marcas de lujo, usa a juego joyería de alta gama.

Anteriormente, Sandra Cuevas usó un costoso collar Tiffany & Co. en la inauguración de su galería de arte pero, ahora, sorprendió en una invitación en redes sociales a la presentación de su marca de tequila con un conjunto de joyería Cartier, donde destacó por su collar en forma de tornillo doblado.

Según informa Sandra Cuevas, quien se destapó para la Jefatura de CDMX en 2030 el mes pasado, la presentación de su marca de tequila se llevará a cabo el 10 de septiembre.

Éste es el precio del collar Cartier que usa Sandra Cuevas

De acuerdo con el sitio oficial de Cartier, el collar forma parte de la colección de joyería ’Juste un Clou’, la cual está concebida como ‘clavos’ convertidos en accesorios.

“La precisión de las proporciones de este brazalete de líneas limpias, radicales e intransigentes permite que el óvalo abrace la muñeca”, explican el su sitio oficial.

Anillos, pendientes, brazaletes y, desde luego, collares forman parte de la colección en materiales como oro amarillo, oro rosa, oro blanco e incluso también combinaciones con diamantes, que hacen más costosos los de por sí ya exclusivos productos.

En el caso de los collares, el catálogo de Cartier muestra que hay al menos 7 modelos en venta de momento, con precios desde los $388,000 y hasta los $775,000 MXN; sin embargo, hay configuraciones como la de oro rosa con diamantes para los que debes ponerte en contacto directamente con la marca para saber más.

“Collar Juste un Clou, tamaño pequeño, oro amarillo de 18 quilates, engastado con 57 diamantes con un total de 0.20 quilates”, explica el sitio web sobre el ejemplar con costo de $338,000 MXN por cada pieza.

¿Cuánto cuesta el anillo Cartier a juego que usa Sandra Cuevas?

Además del lujoso collar que luce la empresaria y política mexicana Sandra Cuevas se aprecia que porta a juego un anillo de la misma colección.

Hay al menos 20 modelos de esta colección de anillos, con precios muy variados de acuerdo con el ejemplar que quieras y que parten desde los $31,100 MXN y hasta los $335,000 MXN para el ejemplar de oro rosa adornado con 241 diamantes.

Éste es el lujoso reloj Cartier que también luce Sandra Cuevas

En cuanto a su reloj de Sandra Cuevas, aparentemente también se trata de otro accesorio de la firma Cartier, especialmente de la línea ‘Santos’ creada en 1904. “Se basa en el concepto de la forma, el gusto por el minimalismo, la precisión de las proporciones y la atención a los detalles”, destacan.

Por los colores que se aprecian, parece que hablamos del ejemplar con configuración “caja de oro amarillo 750/1000″, con “brazalete de oro amarillo 750/1000, correa adicional de piel de aligátor azul oscuro con hebilla de oro amarillo 750/1000″, según detalla la firma. Esta pieza tiene un costo por $705,000 MXN.