¿Qué le pasó a Giorgio Armani? Las enfermedades y salud del ‘rey de la moda’ en los últimos meses

Giorgio Armani se ausentó de la Semana de la Moda en Milán por problemas de salud.

Después de meses complicados con su salud, muere Giorgio Armani a los 91 años, dejando no solo a su familia y allegados, también un imperio de la moda reconocido a nivel mundial.

Un comunicado compartido por la misma empresa que fundo, señala que el diseñador de modas italiano falleció rodeado de sus seres queridos y tranquilamente en su hogar.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos”, anunció la casa de moda.

Los últimos meses fueron complicados para Armani, homónimo a la marca que creo y lo llevó a ser protagonista en infinidad de desfiles de moda nacionales e internacionales. Así fueron sus últimos meses.

Giorgio Armani falta a desfile de la Semana de la Moda en Milán 2025

Durante las presentaciones de la moda masculina Primavera-Verano 2026 en la Semana de la Moda de Milán, en junio pasado, se anunció la ausencia de Giorgio Armani, pues necesitaba recuperarse de una enfermedad no revelada.

“Deseamos informar que el señor Armani, actualmente convaleciente en casa, no estará presente en sus dos desfiles. En su lugar, saludará al público Leo Dell’Orco, responsable de estilo de las líneas masculinas”, informó la marca en un comunicado a los medios.

Giorgio Armani vistió a decenas de actrices para las alfombras rojas de los Premios Oscar. (Shutterstock)

¿Qué le pasó a Giorgio Armani? Este era su estado de salud

Pese a que en ese momento no se reveló cuál era la enfermedad que lo aquejaba, la agencia EFE asegura que se trató de problemas en las vías respiratorias del famoso diseñador.

Poco antes de cumplir 91 años y en medio de un importante desfile masculino de alta costura en la ciudad que lo vio nacer, una infección pulmonar lo obligó a ser hospitalizado.

Sin embargo, salió del hospital y necesitó reposo, mismo que tomó en su casa de la Via Borgonuovo de Milán. La marca compartió en aquel entonces que, pese a la convalecencia, estaba al pendiente de todos los detalles del desfile.

Desde entonces, no se reportó alguna actualización en su salud hasta este 4 de septiembre, que la casa de moda anuncia su fallecimiento.

¿Qué enfermedades tuvo Giorgio Armani?

Los problemas de salud en el ‘rey de la moda’ no son recientes. De hecho, vivió uno de los más fuertes en 2009, cuando le dio Hepatitis, enfermedad que superó satisfactoriamente.

“Decidí tranquilizar a las almas ansiosas, siguiendo una vez más mi estilo directo y claro de comunicación. Padecí, de hecho, una hepatitis por intoxicación; una enfermedad algo extraña, pero que requiere tiempo para la curación completa”, explicó en un comunicado en aquel entonces.