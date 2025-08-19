Con Gucci y Maja: ¿Cuánto cuestan los tenis rojos y la playera que Chávez Jr. usó en su deportación?

Julio César Chávez fue entregado a México mientras vestía unos tenis rojos Gucci y una camisa tipo polo de Maja. (Foto: Shutterstock/Embajada y Consulado de Estados Unidos en México)

No hay plazo que no se cumpla: Julio César Chávez Jr. fue entregado a México y su primera foto, compartida por el embajador estadounidense Ronald Johnson, lo mostró esposado de pies y manos, pero con unos tenis rojos de una marca de lujo.

Además, a su llegada a un penal de Hermosillo, en Sonora, el hijo de JC Chávez, traía una prenda de vestir que pertenece a otra firma de moda mexicana de ropa ‘outdoor’, es decir, para realizar actividades al aire libre.

El embajador Ronald Johnson compartió la deportación de Julio César Chávez Jr. con una foto en redes sociales. (Foto: X @USAmbMex).

Este es el precio de los tenis rojos que usó Julio César Chávez Jr. en su llegada a México

Los tenis rojos del boxeador Julio César Chávez Jr. que usó en la foto de su entrega a México, custodiado por militares, pertenecen a la marca Gucci.

El modelo es Gucci Pyhton, y de acuerdo con la descripción del producto, están elaborados con piel genuina de serpiente y su lugar de fabricación es Italia.

El calzado de la marca de moda de lujo está descontinuado en la página oficial, sin embargo, se ofertan en el sitio web de Ebay (de segunda mano) y es la única pieza que se encuentra en venta por este usuario.

Los tenis rojos que usó Chávez Jr. tienen un costo de 375 dólares, poco más de $7,000 MXN, pero cabe destacar que solo están disponibles en una talla y son vendidas desde Las Vegas, Estados Unidos.

Estos son los tenis rojos de Gucci que utilizó Chávez Jr. durante su entrega a las autoridades mexicanas. (Foto: Captura Ebay)

¿Cuál es la playera con la que aparece JC Chávez Jr. en la foto de su deportación?

Además del calzado rojo de piel de serpiente, el esposo de Frida Muñoz, expareja de Edgar Guzmán (hijo de ‘El Chapo’) traía una playera tipo polo con tonos azules, blancos y negros.

Esta prenda pertenece a la marca mexicana de moda Maja Sports wear, fundada bajo el concepto de ser la primera empresa nacional de fabricación de ropa tipo ‘outdoor’.

El modelo es ‘Polo patrón tundra’, disponible en el sitio web oficial de la firma con un costo de $999 MXN.

Únicamente está disponible en la opción ‘multicolor’ y en diferentes tallas. De acuerdo con la descripción del producto, está inspirado en el Nevado de Toluca: "Una básica para la temporada, con nuestro estampado Tundra camuflaje inspirado en todos los paisajes que nos regala la temporada de invierno, tal como el nevado de Toluca, esta pieza lleva la frescura del invierno contigo".

Según la página web de Maja, también cuenta con un sistema de protección ante los rayos UV y es resistente al agua.

JC Chávez Jr. usó esta playera tipo polo en su deportación a México. (Foto: Captura Maja Sportswear)

¿Por qué deportaron a Julio César Chávez Jr. a México?

Julio César Chávez Jr. fue arrestado en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), confirmó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En ese momento fue detenido por problemas con la legalidad de su estancia en territorio estadounidense, después se confirmó que Chávez Jr. tenía una orden de aprehensión pendiente en México.

En nuestro país, enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y tráfico de armas derivados de una investigación de 2019 que lo relacionan con el Cártel de Sinaloa.

Chávez Jr. es acusado de tener vínculos directos con el cártel y de haber actuado como “ajustador de cuentas” bajo las órdenes de líderes criminales.