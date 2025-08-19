¿A qué narcos conoce JC Chávez Jr.? De su ‘amistad’ con el ‘Ratón’ Guzmán a las ‘órdenes’ de ‘El Nini’

EU ya entregó a Julio César Chávez Jr. y actualmente está en traslado a un penal de máxima seguridad en Sonora por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa, facción de la que conoce a varios narcotraficantes.

Pese a que Julio César Chávez defiende a su hijo asegurando que él no tiene relación con narcotraficantes y solo los conoce, lo cierto es que él mismo reveló su amistad con uno de Los Chapitos.

Además, su relación va más allá gracias a su esposa, Frida Muñoz Román, quien estuvo casada con uno de los hijos del ‘Chapo’, uno de los líderes criminales más famosos.

Los narcotraficantes que conoce Julio César Chávez Jr.

Cuando se dio la detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos, su papá aseguró en una conversación con diferentes medios que su hijo es inocente de los cargos que le imputan.

Sin embargo, no negó que conoce a diferentes narcotraficantes gracias a que crecieron en Culiacán, Sinaloa, pero esto no implica que su hijo se relacione con delitos como el narcotráfico.

Julio César Chávez tiene confianza en que las autoridades harán justicia en el caso de su hijo, quien asegura es inocente. (Foto: Cuartoscuro)

“Somos amigos de todo el mundo, ustedes lo saben, mi hijo nació en Culiacán, conocemos a todos, a malos y buenos. De eso a que mi hijo esté involucrado en esas cosas, la verdad meto las manos a la lumbre por mi hijo. Él tenía 4 años en Estados Unidos, no hay nada que temer”, comentó días después de la detención de Jr.

Dos de los principales narcotraficantes relacionados con el boxeador son figuras importantes dentro del cártel de Sinaloa.

Ovidio ‘Ratón’ Guzmán

Contrario a lo que dijo su papá, Julio César Chávez Carrasco habló en varias ocasiones de su ‘amistad’ con Ovidio Guzmán, uno de los hijos del ‘Chapo’.

“¡Ovidio! Me llevo bien con Ovidio, la verdad. Ni nos vemos (pero) le tengo mucho aprecio y no quiero saber nada de cosas que dicen de él, no me interesa. A veces es muy difícil lo que dicen en la tele y lo que realmente eres, ¿me explico? (…) yo veo a la persona a los ojos para ver quién es, cómo se porta y con base en eso me doy cuenta quién es la persona”, aseguró el mayor de los hijos de Julio César Chávez.

Ovidio Guzmán tiene cierta relación 'familiar' con JC Chávez Jr. (Foto: Cuartoscuro) (Especial)

De hecho, su relación va más allá de la amistosa, e incluso raya en la familiar; esto gracias a Frida Muñoz, esposa de Julio César Chávez Jr., pues ella fue antes pareja de Edgar Guzmán, hijo del ‘Chapo’, y de su relación nació Frida Sofía Guzmán Muñoz, a la que Chávez Carrasco quiere como una hija.

“¿Ovidio? ¿El Ratón? Él es tío de mi hija, que ha sido mi hija mucho tiempo. Lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona”, dijo Chávez Jr., quien pidió que no se le relacione con los negocios del hijo del ‘Chapo’.

“El único parentesco que tengo es con este muchacho (Ovidio Guzmán) porque es el tío de mi hija y por eso nada más”.

Sin embargo, Ignacio ‘Nacho’ Beristain asegura que en una ocasión ‘El Ratón’ visitó al hijo de la leyenda en un entrenamiento. “‘El Ratón’ quiere mucho a Julio y lo apoyaba en todo, con porras y eso, pero nada más hasta ahí”, señaló.

Nacho Beristáin conoció a Ovidio Guzmán cuando fue a ver un entrenamiento de Julio César Chávez Jr. (Fotos de Cuartoscuro.com / Diego Simón / Especial ICE / Cortesía).

Néstor Isidro Pérez Salas ‘El Nini’

Otro de los narcotraficantes con los que relacionan a JC Chávez Jr. es con Néstor Isidro Pérez Salas ‘El Nini’, y a diferencia del ‘Ratón’ con el jefe de seguridad de Los Chapitos presuntamente sí tenía vínculos profesionales.

De acuerdo con el diario Reforma, el esposo de Frida Muñoz colaboraba de la mano con el también apodado ‘09′, y tenía una tarea muy específica, que era de utilizar ‘soplones’ como una especie de sparring.

“Julio César Chávez Carrasco y/o Julio César Chávez Junior, su participación dentro de dicha organización es como vil esbirro y/o ajustador de cuentas de dicho cártel (…) ‘El Nini’ mantiene una relación cercana a Julio César Chávez Jr., mismo que al parecer golpea a la gente de ‘El Nini’ cuando este los quiere castigar”, señala la acusación de la FGR citada por Reforma.

Aunque la investigación sigue su curso, utilizaron información de llamadas entre dos personas involucradas en dicha carpeta, quienes se contaron lo que sabían.

“Dice (HNI2) que para eso le habla al Julio, para pegarle una verguiza, que los cuelga, y este (Julio César) los agarra como costal de box“, dicen las personas referidas en la llamada.

Néstor Isidro Pérez Salas ‘El Nini’ tendría relación 'profesional' con Chávez Jr. (Foto: Cuartoscuro)

Los narcotraficantes involucrados en la misma orden de aprehensión que Julio César Chávez Jr.

Recordemos que desde 2023 existe orden de aprehensión contra Julio César Chávez Jr., y en la misma aparecen nombre de otros famosos narcotraficantes, incluidos Los Chapitos.

Recordemos que son 14 en total las personas que aparecen en la orden de aprehensión con JC Chávez Jr. del documento obtenido por Pie de Nota, que cita delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas como los motivos para su aprehensión. La lista incluye a: