Alana Flores vs. Gala Montes HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea de Supernova Strikers?

Tras una serie de dimes y diretes, Alana Flores y Gala Montes se suben al ring este domingo para pelear tres intensos rounds de dos minutos por asalto (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

¡Al fin llegó el día de la verdad! Luego de varias polémicas, se lleva a cabo la pelea Alana Flores vs. Gala Montes en el evento Supernova Strikers, que promete una noche de boxeo, espectáculo y música.

Este combate estelar no solo enfrentará a dos figuras del entretenimiento que han dado de qué hablar, sino que también contará con artistas en vivo y la pelea del comediante Franco Escamilla vs. el youtuber Álex Montiel ‘Escorpión Dorado’.

Te contamos todos los detalles: fecha, sede, cartelera completa, precios de boletos y las opciones para seguir la pelea en vivo, así como los detalles de la polémica previa que ha encendido las redes.

Alana Flores mide 1.56 m., mientras que gala montes 1.75 m. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: shutterstock, Instagram: @galamontes, @alanafloresf).

Alana Flores vs. Gala Montes: ¿A qué hora y dónde es el evento Supernova Strikers?

La esperada pelea se realiza este domingo 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La hora marcada para iniciar el evento es a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La pelea Alana Flores vs. Gala Montes será la última de la noche.

Evento: Supernova Strikers

Supernova Strikers Hora de inicio: 17:00 hrs (hora del centro de México)

17:00 hrs (hora del centro de México) Pelea estelar: Alana Flores vs. Gala Montes (horario exacto por confirmar)

Alana Flores vs. Gala Montes (horario exacto por confirmar) Sede: Palacio de los Deportes, Ciudad de México

Supernova Strikers: ¿Dónde ver EN VIVO Alana Flores vs. Gala Montes?

La pelea Alana Flores vs. Gala Montes y todo el evento Supernova Strikers se podrá ver mediante redes sociales, streaming e, incluso, en salas de cines:

Redes sociales : Facebook, YouTube, TikTok y Twitch de Supernova Boxing

: Facebook, YouTube, TikTok y Twitch de Supernova Boxing Streaming: DAZN

DAZN Cines: Salas de Cinépolis en México

Previo a la pelea Gala Montes vs. Alana Flores ya hay una polémica por las reglas que habrá en el encuentro. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Supernova Strikers, Imagen generada mediante IA Gemini).

Cartelera completa de Supernova Strikers

Además de la pelea estelar, el evento ofrece combates con figuras de la música, la comedia y el streaming:

Alana Flores vs. Gala Montes – Pelea estelar

– Pelea estelar Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado

Westcol vs. Mario Bautista

Mercedes Roa vs. Milica

Luis Pride vs. Shelao

Como plus, los integrantes del famoso podcast La Cotorrisa serán comentaristas y el youtuber Berth-Oh fungirá como host oficial del evento de boxeo y espectáculo.

Artistas confirmados para Supernova Strikers

El evento no será solo boxeo. También contará con presentaciones en vivo de varios artistas de renombre; los confirmados son:

Christian Nodal

María Becerra

Alemán

Xavi

Gabito Ballesteros

Óscar Maydón

Alan Arrieta

Boletos y precios para Supernova Strikers: ¿Cuánto cuesta ir a la pelea de Alana vs. Gala Montes?

Las entradas para Supernova Strikers están a la venta mediante el servicio de Ticketmaster con precios desde $488 hasta $7,320 MXN. Las secciones más cercanas al ring ya están agotadas:

Sección E: $488

Sección D: $976

Sección C: $1,220 ( AGOTADO )

) Sección B: $2,196 ( AGOTADO )

) Sección Pista: $3,050 ( AGOTADO )

) Sección A: $7,320 (AGOTADO)

Alana vs. Gala Montes: La controversia antes del combate

La pelea ha estado envuelta en polémica por la diferencia de peso y estatura entre ambas competidoras. Inicialmente se habían pactado 54 kg para Alana y 62 kg para Gala, pero finalmente se decidió que no habría límite de peso, con guantes de 12 oz para Alana y 14 oz para Gala, y 3 rounds de 2 minutos.

Además, en el cara a cara previo, Gala habló de Adrián Marcelo: “No sería amiga de alguien que es amiga de un agresor de mujeres” y recordó las supuestas fotos íntomas deep fake de Alana, quien desmintió que fueran reales.

Tras esto, Alana calentó aún más la pelea en redes sociales: “le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera”, escribió en X.