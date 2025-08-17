Alana Flores vs. Gala Montes HOY: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la pelea de Supernova Strikers?

¡Al fin llegó el día de la verdad! Luego de varias polémicas, se lleva a cabo la pelea Alana Flores vs. Gala Montes en el evento Supernova Strikers, que promete una noche de boxeo, espectáculo y música.
Este combate estelar no solo enfrentará a dos figuras del entretenimiento que han dado de qué hablar, sino que también contará con artistas en vivo y la pelea del comediante Franco Escamilla vs. el youtuber Álex Montiel ‘Escorpión Dorado’.
Te contamos todos los detalles: fecha, sede, cartelera completa, precios de boletos y las opciones para seguir la pelea en vivo, así como los detalles de la polémica previa que ha encendido las redes.
Alana Flores vs. Gala Montes: ¿A qué hora y dónde es el evento Supernova Strikers?
La esperada pelea se realiza este domingo 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La hora marcada para iniciar el evento es a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). La pelea Alana Flores vs. Gala Montes será la última de la noche.
- Evento: Supernova Strikers
- Hora de inicio: 17:00 hrs (hora del centro de México)
- Pelea estelar: Alana Flores vs. Gala Montes (horario exacto por confirmar)
- Sede: Palacio de los Deportes, Ciudad de México
Supernova Strikers: ¿Dónde ver EN VIVO Alana Flores vs. Gala Montes?
La pelea Alana Flores vs. Gala Montes y todo el evento Supernova Strikers se podrá ver mediante redes sociales, streaming e, incluso, en salas de cines:
- Redes sociales: Facebook, YouTube, TikTok y Twitch de Supernova Boxing
- Streaming: DAZN
- Cines: Salas de Cinépolis en México
Cartelera completa de Supernova Strikers
Además de la pelea estelar, el evento ofrece combates con figuras de la música, la comedia y el streaming:
- Alana Flores vs. Gala Montes – Pelea estelar
- Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado
- Westcol vs. Mario Bautista
- Mercedes Roa vs. Milica
- Luis Pride vs. Shelao
Como plus, los integrantes del famoso podcast La Cotorrisa serán comentaristas y el youtuber Berth-Oh fungirá como host oficial del evento de boxeo y espectáculo.
Artistas confirmados para Supernova Strikers
El evento no será solo boxeo. También contará con presentaciones en vivo de varios artistas de renombre; los confirmados son:
- Christian Nodal
- María Becerra
- Alemán
- Xavi
- Gabito Ballesteros
- Óscar Maydón
- Alan Arrieta
Boletos y precios para Supernova Strikers: ¿Cuánto cuesta ir a la pelea de Alana vs. Gala Montes?
Las entradas para Supernova Strikers están a la venta mediante el servicio de Ticketmaster con precios desde $488 hasta $7,320 MXN. Las secciones más cercanas al ring ya están agotadas:
- Sección E: $488
- Sección D: $976
- Sección C: $1,220 (AGOTADO)
- Sección B: $2,196 (AGOTADO)
- Sección Pista: $3,050 (AGOTADO)
- Sección A: $7,320 (AGOTADO)
Alana vs. Gala Montes: La controversia antes del combate
La pelea ha estado envuelta en polémica por la diferencia de peso y estatura entre ambas competidoras. Inicialmente se habían pactado 54 kg para Alana y 62 kg para Gala, pero finalmente se decidió que no habría límite de peso, con guantes de 12 oz para Alana y 14 oz para Gala, y 3 rounds de 2 minutos.
Además, en el cara a cara previo, Gala habló de Adrián Marcelo: “No sería amiga de alguien que es amiga de un agresor de mujeres” y recordó las supuestas fotos íntomas deep fake de Alana, quien desmintió que fueran reales.
Tras esto, Alana calentó aún más la pelea en redes sociales: “le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera”, escribió en X.