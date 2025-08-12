¡Hay tiro! La controversia previa a la pelea Alana Flores vs. Gala Montes: ‘Tenías problemas con la comida’

Previo a la pelea Gala Montes vs. Alana Flores ya hay una polémica por las reglas que habrá en el encuentro. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Supernova Strikers, Imagen generada mediante IA Gemini).

La pelea Alana Flores vs. Gala Montes es el atractivo principal del evento Supernova Strikers (antes anunciado como ‘Supernova: Orígenes’) en la Ciudad de México; sin embargo, hay una fuerte controversia de la que, incluso, ya hablaron las dos involucradas.

Al estilo de ‘La Velada del Año’ de Ibai Llanos, donde Alana recientemente ganó a Ari Geli en una pelea, este evento ofrecerá una combinación de música y combates entre estrellas de internet. Además de la streamer ante la actriz, habrá peleas como la del comediante Franco Escamilla vs. el youtuber Álex Montiel ‘Escorpión Dorado’.

¿Por qué hay polémica previa a la pelea entre Alana Flores y Gala Montes?

El evento estelar de Supernova Strikers ha generado controversia e, incluso roces entre las dos involucradas, por la diferencia de estaturas entre ambas y el peso. Incluso, la propia organizadora se tuvo que pronunciar al respecto para dejar claro al público cuáles serían las condiciones finales.

Todo comenzó luego de que la streamer Alana Flores revelara que el equipo de la actriz Gala Montes quería renegociar las condiciones de la pelea, de modo que el peso fuera libre.

Al principio, habían pactado 54 kg. para ella y 62 kg. para su competidora, dijo el periodista David Faitelson, quien además la cuestionó al respecto sobre el tema en la presentación oficial de la pelea. “Es un factor muy importante. Algo que me hizo emocionarme más con la pelea es haber visto una entrevista de Gala diciendo que ha boxeado antes, lo hace un reto más emocionante”, responde.

Sobre el tema, Montes dijo en la misma conferencia: “Creo que, por el hecho de no haberme subido a pelear 3 veces como tú, alguna ventaja debo tener y ésa es la altura”. Alana mide 156 cm, mientras que Gala 175 cm, de acuerdo con un arte oficial de Supernova.

Tras comenzar la controversia posterior a la presentación de la pelea, Supernova Strikers publica un comunicado en julio, donde dieron a conocer el cambio en el límite de pesos.

“Después de las recientes declaraciones públicas realizadas por las boxeadoras, Alana Flores y Gala Montes, (...) se llevó a cabo una negociación directa entre ambas partes y sus respectivos equipos, con el objetivo de encontrar un acuerdo que permitiera la realización de la pelea. (...) Agradecemos a las boxeadoras por su disposición para llegar a este entendimiento", dice el comunicado de Supernova.

Como resultado, revelan que éstas son las nuevas condiciones para la pelea:

Sin límite de peso.

Guantes 12 oz. (Alana) Vs 14 oz. (Gala).

3 rounds de 2 minutos.

Durante una transmisión en vivo donde se encararon previo a la pelea, Gala Montes dice que Alana fue engañada para firmar pensando que había un límite de peso. Flores le dice a Montes que su mánager probablemente le mintió para que firmara un papel apócrifo, y por otro lado el oficial.

“A ti te engañó tu mánager para que, por fuera firmara una cosa, y a ti decirte otra porque tú tenías problemas con la comida”, dice Alana. “Yo cedí” a mover las condiciones para la realización de la pelea, presume la streamer.

De acuerdo con Alana en una reciente entrevista para la cuenta de Supernova, ella pensó en poner las pruebas que tenía de manera pública mediante una publicación en X; sin embargo, prefirió hacerlo en privado con ella.

“Completamente comprensible. Han habido varios malentendidos que, al final del día, son cosas que se pueden arreglar”, aclara Alana.

¿Cuándo es la pelea de Alana Flores vs. Gala Montes y dónde verla en vivo?

La creadora Alana Flores y la cantante Gala Montes pelean el próximo domingo, 17 de agosto de 2025, en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, como el combate estelar de la función Supernova Strikers. Aún no hay horario para que suban al ring pero se espera que sea el último choque, al ser estelar.

El evento en vivo se podrá ver mediante las redes sociales de Supernova Strikers (Twitch, YouTube, TikTok y Facebook), mediante la plataforma de streaming DAZN y en las salas de la cadena Cinépolis. En el caso de la sistencia personal, los boletos de Supernova Strikers se consiguen en Ticketmaster.