‘Nos vimos más de 15 veces’: Fabiola Martínez desmiente a Álex Montiel

La influencer Fabiola Martínez aseguró que Álex Montiel mintió durante un video de aclaración, en donde el ‘Escorpión Dorado’, que peleará contra Franco Escamilla, aseguró que únicamente vio cuatro veces a la regiomontana.

Luego de una serie de declaraciones tanto de ella como del comediante Óscar Burgos al respecto, Montiel decidió contar su verdad; sin embargo, Martínez se tomó el tiempo de aclarar puntos que, asegura, son imprecisos.

¿Qué dijo Álex Montiel sobre Fabiola Martínez?

Luego de que se reavivara el tema, Álex Montiel habló en su canal de YouTube ‘La Lata’. En él, aseguró que, en su momento, esclareció al lado de su esposa lo ocurrido y dio por resuelto el tema.

“Si yo cometí un error o no, es una situación que le corresponde a el matrimonio, dos personas: a mi esposa y a mí. Y se acabó. Lo platicamos en su momento y lo compartimos con ustedes, una situación matrimonial que estábamos viviendo en ese momento”, expresó.

Según explica, su relación estaba experimentando “una situación de distanciamiento”, y asegura que la situación con Fabiola la dejó en clara ante Dana: “El pedo que tuviéramos mi esposa y yo es entre nosotros y a la única que le debo explicaciones es a ella, y se acabó”.

Álex Montiel y Fabiola Martínez tuvieron una sesión de fotos juntos y ella pensaba que con ella harían oficial su relación (Foto: Fabiola Matínez en YouTube).

En cuanto a Matínez, aseguró que la vio “cuatro veces” en su vida: “Pues como en todo, güey. Si hay alguien que te vibra y que te late, pues te empiezas a juntar con esa persona hasta que ya no, hasta que dices, ‘hasta aquí’, o haces que crezca y que siga”.

Asimismo, opinó que declaraciones de Óscar Burgos, donde aseguró que lo culpó de ‘ventilar’ su relación con Martínez, estaban fuera de lugar puesto que defiende que no le reclamó por historias en Instagram donde salía con su entonces pareja. Asimismo, aclara que dejó de hablarle luego de esto por incomodidad con las explicaciones que recibió.

“En el momento que ya me sentí incómodo con esa situación, yo soy libre de decir que no quiero estar ya en contacto (...), nadie debe estar obligado a que le hable a otra persona y que si ya no te habla una persona, pues entonces salgas a tirar mie*** y a hablar madres de esa de esa de esa gente”, sentencia.

¿Qué dijo Fabiola Martínez en respuesta a Álex Montiel?

Fabiola Martínez respondió ante el video de Álex Montiel asegurando que el creador de ‘El Escorpión Dorado’ dijo mentiras. La primera de ellas, que única y exclusivamente se vieron en cuatro ocasiones.

“Este cuate asegura que nos vimos solamente cuatro veces. Nos vimos más de 15 veces. (...) Y no solamente que nos viéramos porque dormíamos juntos”, precisa y rememora citas en Monterrey, Nueva York y Los Ángeles.

Según explica, un amigo de ellos les tomó una sesión de fotos y asegura que le insinuó que, para el mes de febrero, iban a oficializar la relación publicando las imágenes por medio de Instagram. También mostró cuatro prendas que, asegura, le regaló Montiel en diferentes citas.

Álex Montiel y Fabiola Martínez tuvieron un romance durante 2023 (Foto: Fabiola Martínez en YouTube).

A lo largo del video, Martínez reveló una serie de audios que le mandó Montiel, en donde le expresaba lo que sentía por ella y aseguró que no la consideró al hablar sobre ella junto a su esposa.

“No me tomaste en cuenta, me minimizaste y está bien. Yo soy una mujer que toma decisiones, tomó malas decisiones porque lo hice con el corazón. (...) Tú eres una persona adulta, yo soy una persona adulta, me mentiste, te creí, ya, no pasa nada”, dedica a Montiel.

Por último, la influencer reprochó “minimizar” los sentimientos de su hija, a quien le presentó a la streamer Samy Rivers; y aseguró que Álex Montiel la llamó en octubre de 2024, es decir, después de cuando asegura que terminaron las cosas ente ellos en 2023.