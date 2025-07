Natalia Jiménez padece TDAH: ¿Cómo es la vida de la cantante con este trastorno?

Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, reveló que padece Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), algo que causó dificultades en sus actividades desde su niñez.

La intérprete de ‘Que te quería’ declaró que, a consecuencia del trastorno, sufrió bullying en la escuela por ser “distinta a los demás”, momento en el cual no sabía que tenía este padecimiento.

“Estoy tan feliz de que soy mayor y no debo ir a la escuela, era mi otra vida por el bullying, cambié de escuela y volvió a pasar, era muy caótico, la peor etapa (...) hasta hace poco recibí el diagnóstico de TDAH, nadie lo sabía antes”, declaró en una entrevista para El Interrogatorio, canal en YouTube.

“Cuando era pequeña, seguramente hacía cosas muy normales para los demás niños, era introvertida, en lugar de interesarme por lo de los demás, me llamaba la atención algo random, estaba distraída, todo el tiempo, era muy difícil”, señaló.

Natalia Jiménez padece TDAH. (Foto: Instagram @nataliajimenezoficial)

¿Cómo afecta el TDAH la vida de Natalia Jiménez?

El TDAH que padece la cantante Natalia Jiménez, generó un impacto en su vida cotidiana, por ejemplo, además del bullying, ella también lidió con los profesores que la consideraban “torpe” y les molestaba que no pudiera entender las indicaciones.

“Me tomaban como una niña tonta, con retraso, me trataban mal, hasta los profesores, porque no entendía cosas sencillas (...) Si no me interesa no le presto atención, vivía en mi mundo, hacía historietas y leía mucho, me gustaba escribir mis propias historias, vivía en una imaginación alterna, me escapaba a una realidad más bonita”.

Cuando algo no le interesaba, se disociaba y después no recordaba de que hablaba con las personas y ellos se molestaban: “Es imposible pensar en una sola cosa, porque con TDAH es como tener 50 pantallas de TV prendidas a la vez y tratar de prestarle atención a una nada más”.

Relacionado con su carrera artística, Natalia Jiménez, exintegrante de La Quinta Estación, requiere de ver la letra cuando canta porque se distrae si no lo hace: “Necesito un teleprompter sí o sí, es frustrante porque no soy capaz de cantar mis canciones, me distraigo cuando camino en el escenario y pierdo dónde estoy en la letra”.

Natalia Jiménez es la exvocalista de La quinta estación. (Foto: EFE) (Isaac Esquivel/EFE)

La intérprete de ‘El sol no regresa’ reveló más detalles en una entrevista para el programa Hoy en 2024, donde detalló que siempre tuvo problemas para socializar.

“Me costaba hacer amigos, me cuesta relacionarme con las personas (...) Ahora sé que lo tengo y quiero darle visibilidad a esto, porque no es algo fácil”, declaró.

¿Qué es el TDAH y cuáles son sus síntomas?

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un padecimiento mental que aparece en la niñez, pero en ocasiones solo es detectada en la etapa adulta de los pacientes, informó Mayo Clinc.

Algunas características del TDAH son tener dificultades para socializar con otras personas, dificultada para concentrarse o cambios de humor repentinos. Otros síntomas que aparecen son:

Impulsividad

Desorganización

Dificultades para administrar el tiempo

Problemas para concentrarse en una sola tarea

Inquietud

Baja tolerancia a la frustración

Cambios de humor frecuentes e inesperados

Problemas para terminar tareas

Dificultades para disminuir el estrés

Existen tratamientos médicos y acompañamiento psicológico para mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas.