¿Susana Zabaleta tuvo cáncer? Esto dijo Francisco Céspedes sobre la salud de su excompañera de escenario

Francisco Céspedes, músico y cantautor de origen cubano, aseguró que la cantante Susana Zabaleta tuvo cáncer. Esto, luego de un distanciamiento emanado por una pelea entre el artista y Ricardo Pérez, pareja de la mexicana.

Según explicó Zabaleta en ‘La Cotorrisa’, el distanciamiento se dio luego de un problema: “Se lo quería madrear, a Céspedes”, explicó Susana quien dijo “no nos gusta” sobre su actitud.

“‘Slobo’ estuvo ahí también, pin**e viejo marrano asqueroso, se le manda su respectivo saludo”, dijo Pérez al respecto sin dar mayores detalles sobre el altercado, que después fue explicado.

Francisco Céspedes y Susana Zabaleta trabajaron juntos en varias ocasiones (Foto: Cuartoscuro). (Daniel Augusto)

¿Por qué Francisco Céspedes dijo que Susana Zabaleta tuvo cáncer?

Según explicó Susana Zabaleta para Imagen el altercado: “Ricardo (Pérez) es celoso y no le gusta que me falten al respeto y, para él, fue una falta de respeto. Y sí, gracias a Dios ‘Slobo’ estuvo ahí y todo funcionó perfecto y ya, no hago gira con ellos, y a lo que sigue”.

De acuerdo con el testimonio de Zabaleta, la situación tuvo el agravante de que su propia pareja estaba en el sitio, aunque no se vea como una víctima de violencia: “No es una cosa digna de un escenario, ni que tenga que verlo la gente”.

En una entrevista con Ventaneando, Céspedes dio una breve respuesta, en donde incluyó la revelación del supuesto diagnóstico de cáncer de Zabaleta.

“Cuando tuvo cáncer, la llamaba todos los días. No le voy mandar ningún beso pero no entiendo por qué: Trabajamos juntos, lo hicimos muy bien y, cuando ella tuvo dificultades en su vida, la llamaba todos los días, preocupado por ella”.

El músico aseguró que no daría más declaraciones al respecto al tratarse de un tema del que ella habló primero: “Yo siempre me he expresado bien de los colegas y sobre todo (con) los que he trabajado. Y respeto a mis colegas sobre todas las cosas”.

En una reciente entrevista, también con Ventaneando, Zabaleta no fue cuestionada sobre el tema pero se dijo feliz con su vida hasta el momento con su relación: “Es un hombre que me hace feliz. Yo no le puedo pedir nada más a la vida. Si me muero mañana voy a decir ‘Qué bien la pasé. Estuvo increíble”.

De acuerdo con una entrevista a un presunto conocido de Ricardo Pérez a TVNotas, “Susana le comentó (a Ricardo) que padeció cáncer de ganglios linfáticos a finales de 2022 y principios de 2023″; sin embargo, no se han hecho comentarios oficiales al respecto.

Además, en su entrevista con Ventaneando, Zabaleta aseguró que se malinterpretaron comentarios que hizo contra Belinda alusivos a la apariencia física de la cantante de ‘Heterocromía’.

“Se adora a Belinda. Se traumaron porque dije una cosa chistosa y fue de envidia. Lo primero que dije, ‘es que esta mujer está hermosa’, ¿ya vieron (la serie de TV) ‘Mentiras’? Yo estaba haciendo publicidad“, recalcó.

En cuanto a un pleito con Mariana Seoane, quien la criticó por estar con un hombre menor que ella dijo: “Eso es de hueva, ya pasó, ya se hicieron publicidad muchas personas gracias a las cosas que yo digo”.