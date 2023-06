¿Quién es Francisco Céspedes, el cantautor cubano que criticó a AMLO?

El pasado 17 de junio, tras una de sus presentaciones en Hermosillo, Sonora el cantautor Francisco Céspedes criticó en un video al presidente que invitó a las celebraciones del 15 de septiembre a un “dictador cubano”.

Francisco Céspedes es un artista originario de Cuba que, en diferentes ocasiones, ha criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recientemente, en una video que ha circulado en redes sociales, el músico hizo referencia a una invitación que hizo el gobierno mexicano en 2021 al presidente de su país, Miguel Díaz-Canel, quien acudió al Grito de Independencia y el Desfile Militar.

Céspedes dijo: “Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, donde hay un presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano… o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo. Por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera un día. Hay mucha gente que adora a los presidentes, los convierte en Jesucristo… Nadie se muere por eso, se pelea con el amigo”.

La opinión del cantante Francisco Céspedes sobre @lopezobrador_ por invitar el 15 de septiembre al presidente cubano: “ojalá se muera”. pic.twitter.com/pWjm0QYpvH — David Ordaz (@david_ordaz) June 18, 2023

¿Quién es Francisco Céspedes?

Francisco Fabián Céspedes Rodríguez nació en Cuba en 1957 y ha sido reconocido por su larga trayectoria dentro de la industria musical. Algunas de sus canciones más emblemáticas son ‘Todo es un misterio’, ‘Pensar en ti’, ‘Remolino’, entre otras.

Céspedes estudió gran parte de la carrera de medicina en la Universidad de La Habana, pero antes de terminar decidió que su verdadera pasión era la música. Empezó su trayectoria en la década de los 90 formando parte de diferentes agrupaciones como el grupo de Pucho López y una orquesta.

Tras formar parte de aquellos grupos, el artista comenzó a escribir canciones. En 1993, compuso el sencillo de ‘Pensar en ti’ que forma parte del álbum Aries del artista Luis Miguel. A finales de los noventa, Francisco inició su carrera como solista y lanzó su primer compendio musical: Vida Loca (1998).

Alrededor de 1998 y 1999, participó en la película de El Príncipe de Egipto y recitó el sencillo de ‘Mirada Celestial’.

Francisco Céspedes criticó la visita del presidente de Cuba a México. (Foto: Cuartoscuro / Saúl López)

Tras el éxito de su álbum, Francisco se trasladó y nacionalizó en México a principio de los 2000. Continuó su carrera como músico en tierras mexicanas y participó en el doblaje de algunas cintas como en La Princesa y el Sapo y la versión ‘live action’ del Libro de la Selva (2016) en la que comparte créditos con Héctor Bonilla.

A lo largo de su carrera, Céspedes estado nominado a diferentes premios como los Grammy y Latin Grammy. Durante su trayectoria ha tenido colaboraciones con artistas como Pablo Milanés y Carlos Cuevas.

El músico también se relacionó con varias personas de la industria del entretenimiento, entre ellas se encuentra el fallecido primer actor Andrés García, Jim Carrey, Bárbara Streisand, entre otros.

En la actualidad él continúa con sus labores en la música y sigue presentándose en vivo en ciertas partes de la República Mexicana.

Francisco Céspedes ha conocido a diferentes celebridades. (Foto: Instagram / franciscpanchocespedes)

¿Qué dijo AMLO del video de Francisco Céspedes?

Luego del video, el pasado 18 de junio la doctora Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó con un mensaje en redes sociales:

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”.

Asimismo, este lunes el presidente de México respondió ante el comentario de Francisco Céspedes:

“Un cantante, Céspedes, ayer o antier, dio a conocer que no estaba de acuerdo conmigo y me deseó que me fuera mal… yo lo que quiero decir es que no debemos desearle mal a nadie”, explicó el mandatario y pidió “que se respete su punto de vista, aun cuando sea extremo”.

“Ya lo he dicho muchas veces, yo no soy partidario de la ley del talión... la derecha anda corajuda, nosotros andamos felices. Feliz, feliz, feliz. Entonces, entender esa circunstancia”, puntualizó Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera.