¿Quién es Fabiola Martínez, modelo que presuntamente tuvo romance con Alex Montiel, El Escorpión Dorado?

¿Le gusta ver el mundo arder?: Adrián Marcelo tuvo una plática con Fabiola Martínez, quien presuntamente tuvo una relación extramarital con el youtuber Alex Montiel, más conocido como El escorpión dorado.

La modelo conoció al youtuber en 2023, cuando se grabó el roast para el comediante Óscar Burgos, donde hubo diferentes invitados.

Desde ese momento, mantuvieron contacto constante y llegaron a tener una relación amorosa a pesar de que Montiel está casado.

Fabiola Martínez concedió una entrevista a Adrián Marcelo, donde habló de Alex Montiel. (Foto: Instagram @bellafaby)

¿Quién es Fabiola Martínez, modelo y conductora?

Fabiola Martínez es una modelo que nació en 1988 en Monterrey, Nuevo León, reconocida por participar en diferentes programas de televisión.

Antes de dedicarse al modelaje y a participar en foros de grabaciones, ella estudió una licenciatura en Psicología, además de tener una formación académica de Analista y programadora, describió en su cuenta de X.

Martínez fue presentadora del programa Guerra de chistes en el canal Telehit, show donde estuvo el ‘Borrego’ Nava, Radamés y Juan Carlos Casasola.

Fabiola es conductora del programa Queremos más, de la señal local de Monterrey, donde el titular es el comediante Óscar Burgos.

Ella también es una influencer que comparte su vida cotidiana en sus diferentes redes sociales, en X por ejemplo, tiene poco menos de un millón de seguidores, en su cuenta de Instagram tiene alrededor de 1.6 millones y en su TikTok poco más de 150 mil followers. Fabiola Martínez tiene activa su cuenta de OnlyFans, donde comparte material para adultos.

La modelo tiene dos hijas llamadas Alison y Zaira, ambas de su relación con un hombre llamado Armando Gómez, contó en la entrevista con Adrián Marcelo, exparticipante de La Casa de los Famosos México.

Fabiola Martínez es una modelo que aparece en programas de TV. (Foto: Instagram @bellafaby)

¿Qué dijo Fabiola Martínez de Alex Montiel, El Escorpión Dorado?

Fabiola Martínez reveló que coincidió con El Escorpión Dorado en dos ocasiones más luego de su participación en el roast de Burgos, una en Acapulco y otra en Nueva York, donde finalmente comenzó una relación amorosa con el youtuber.

“Ni siquiera pensé que era casado, me cuenta que desde unos años atrás ellos tenían crisis y quedaron que cada quién su vida, pero seguían juntos por los niños (...) Él me gustaba tanto que no necesitaba la mentira, pero así fue”, reveló para el influencer Adrián Marcelo en la entrevista concedida el pasado 18 de junio.

Martínez aseguró que El Escorpión Dorado le pidió tener un hijo con ella, por ello iba a someterse a un procedimiento quirúrgico para poder concebir porque ya estaba operado.

“Ya teníamos una relación, se supone que hasta hablamos de una familia (...) Me mandaba hasta videos de sus hijos, pero me dijo que estaba operado, pero iba a someterse a un procedimiento quirúrgico para poder tener un bebé nosotros”, explicó la modelo.

La mayor molestia de Fabiola es que ella “lo dejó entrar” a su vida porque incluso le presentó a sus dos hijas: “Estuvo en mi casa, convivió con mis hijas y todavía se atrevió a decir que yo era la amante (...) Me pidió no decir nada para calmar las cosas, pero pude lastimarlo mucho si yo sacaba todo lo que tenía y no lo hice”, detalló.