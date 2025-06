Joven señala a Alejandro Sanz de abuso de poder: ‘Mi vínculo se convirtió en íntimo y sexual’

Las historias de seguidores que conocen a sus artistas favoritos a veces no terminan bien, como en el caso de Ivet Playà, una joven que señala un vínculo entre ella y el cantante Alejandro Sanz, que traspasó el de una admiradora y quien era su ‘ídolo’.

A través de un video difundido en su cuenta de X, Playà explicó que el cantante y amigo de Shakira fue el que inició ese acercamiento, que terminó en un vínculo que ella considera como abuso de poder.

Sin embargo, su testimonio causó debate en los comentarios, pues mientras hay quienes defienden al cantante de ‘Y solo se me ocurre amarte’, también están los que apoyan a Ivet y consideran deplorable el actuar de Sanz.

Testimonio de Ivet Playa sobre Alejandro Sanz

Al inicio de su video, Ivet menciona que cuenta aquel capítulo de su vida para honrar “a la niña que fui”, de forma que la mujer de hoy haga justicia por aquellas vivencias con el intérprete Alejandro Sanz.

Eso ocurrió en 2015, cuando ella tenía 15 años y era una fan que acudía a los shows del intérprete español sin pensar que, en algún momento, habría un acercamiento personal con él, lo cual ocurrió.

Ivet Playa era gran fan de Alejandro Sanz dese hace muchos años. (Foto: Instagram @ivetplaya)

“Yo era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandara mensajes privados, comentara las fotos o incluso publicaba cosas mías”, menciona Ivet, quien a lo largo de su relato comparte capturas de pantalla con los ‘me gusta’ de la cuenta oficial de Sanz.

¿Cuándo inició el vínculo con Alejandro Sanz? Fan cuenta su historia

Aunque todo comenzó con interacciones en redes sociales, hubo un momento en que Ivet Playà quedó de acuerdo para encontrarse con el cantante de ‘Amiga mía’, aunque la diferencia de edad era de más del doble (ella tenía 18 años y él 49).

Con el paso del tiempo se hicieron más cercanos al punto de que ella empezó un trabajo para recorrer España con Sanz, pues el cantante la contrató como parte de su staff y, cuando cumplió 22 años, decidió mudarse de Barcelona a Madrid, lejos de su familia.

“Para mí ha sido sumamente duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era, desde el principio lo sabía; yo era una niña (…) jugó con mis sueños, con mi ilusión (…) mi vínculo con él fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que yo estaba viviendo un sueño, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla”, expone la joven hoy de 26 años.

Fan de Alejandro Sanz asegura que mantuvo una relación con el cantante que sobrepasó la de fan-artista. (Foto: Instagram @ivetplaya)

Ivet Playà, fan de Alejandro Sanz, cuenta sensaciones tras ‘relación’ con el cantante

Gracias a esta relación en donde el cantante español presuntamente se aprovechó de la diferencia de edades para ejercer su voluntad sobre Ivet, quien en ese momento pensó que lo que vivía era “un sueño”.

“No tengo palabras para expresar todo lo que he sentido; me siento engañada, utilizada, humillada, incluso sucia porque no sé quién haya podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, confiesa, pues las conversaciones que tenía con él, las podían leer otras personas.

En aquel entonces, Playà dice que intentó justificar las acciones de quien fuera su ídolo, pero estas fueron más allá de lo que ella considera correcto. “Inmoral e incluso inhumano”.

La fan de Alejandro Sanz considera que el cantante actuó de forma 'inhumana' con ella. (Foto: Instagram @ivetplaya)

Después de un tiempo decidió contar su versión, pues menciona que se siente lista para contar su experiencia con el artista que canta ‘Corazón partío’ con Danny Ocean, y porque quiere demostrarle que con ella “ya no”. El video generó miles de comentarios sobre la situación y un debate sobre las relaciones consensuadas entre mayores de edad, pero con una gran diferencia de edad.

¿Qué ha dicho Alejandro Sanz de las declaraciones de fan?

Hasta ahora, Alejandro Sanz no compartió alguna postura relacionada con las declaraciones de la joven Ivet Playà, que se hicieron virales en redes sociales como X y TikTok.