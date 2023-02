Alejandro Sanz se echa un taco en CDMX: ‘No llegas a México hasta que te comes el primero’

Alejandro Sanz se encuentra viajando por algunos estados de la República Mexicana como parte de su gira musical ‘Sanz en vivo’, que reveló en sus redes sociales a mediados de noviembre de 2022.

El pasado 6 de febrero, a través de su Instagram mostró su llegada a la Ciudad de México. A pesar de que se trata de una visita laboral, el cantante no perdió la oportunidad de probar comida mexicana, como ‘taquitos’ y tostadas.

¿Qué ha comido Alejandro Sanz en la CDMX?

Entre sus primeras degustaciones, Sanz mostró una bandeja de talavera azul llena de comida. Destacaba un plato de chapulines con sus tostadas y unos limones para acompañar.

En un breve clip que publicó el español, le enseñó a sus seguidores como se comía el tradicional insecto mexicano. “Estos son las chapulines que son como grillos, son espectaculares”, expresó antes de probar uno.

Alejandro Sanz comparó a los chapulines con grillos antes de probar uno. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

El cantante también disfrutó de un tequila clase azul reposado que, de acuerdo con el sitio oficial de la marca, es una bebida que ha estado añejada por 8 meses en barricas de whiskey americano. El envase del trago se caracteriza por simular la talavera mexicana.

Alejandro Sanz probó chapulines en CDMX. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

Aademás, publicó un video en el que se grabó comiendo una pequeña orden de tacos al pastor, acompañados de los clásicos aditamentos como cebolla y cilántro con salsa roja.

Los tacos al pastor de Alejandro Sanz venían con salsa roja. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

“Confirmo que un país te conquista primero por su gente y segundo por su comida. Te amo, México”, escribió el artista en la leyenda del video.

El cantante también explicó que “no se llega a México hasta que se come el primer taco, me lo preparó mi amigo Alonso; les ha puesto piña”.

Alejandro Sanz reveló que le gusta la gastronomía mexicana. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

Conciertos de Alejandro Sanz

Aparte de presumir su ‘tour gastronómico’, Sanz ha publicado algunos videos practicando para sus próximos conciertos en la Ciudad de México. El músico tiene contemplado visitar diferentes ciudades como Monterrey y Guadalajara.

A través de la plataforma de Ticketmaster se puede consultar la disponibilidad para las presentaciones del intérprete de ‘Amiga mía’. Los boletos rondan entre los 240 hasta 5 mil 880 pesos.

¿Cuándo? El próximo 9 y 10 de febrero. Aunque el español regresará a la CDMX para sus últimas presentaciones el 7, 9 y 10 de marzo.

¿Dónde? Avenida Paseo de la Reforma 50, Polanco V Secc, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.