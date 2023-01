‘Escorpión Dorado’ se defiende tras críticas a entrevista con Claudia Sheinbaum

El youtuber Alex Montiel fue visto en una camioneta por las calles del Centro junto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que al viralizarse el video que los muestra saludando, quien personifica al ‘Escorpión Dorado’ reaccionó a las críticas de su siguiente entrevistada en redes sociales.

Los comentarios comenzaron a surgir y hubo usuarios que afirmaron que la mandataria pagó 3.5 millones de pesos, algo que el influencer negó.

“Ni para la pu… gasolina, igual que todos mis pinc… invitados desde años, igual no sabías, pero a eso me dedico, a entrevistar gente, a cuestionarlos de frente con los huevos que me caracterizan. No como tú que ni me arrobas y levantas falsos al más puro estilo de la política”, escribió.

Otros de sus detractores fue el productor de televisión Reynaldo López, quien aseguró que “prefieren mejorar su imagen con videos que haciendo bien su trabajo. Política de las apariencias” dijo en Twitter.

“¿Cuánto me pagaste por subir esta semana a Consuelo (Duval) y Víctor (Adrián Uribe)?, los actores de los que sigues comiendo con las regalías de Televisa. Yo me dedico a entrevistar a todo mundo. A los políticos no se les aplaude, al poder se le cuestiona”.

El comunicador Chumel Torres también dio su opinión al respecto: “Políticos pagando a canales de YouTube para levantar su imagen. Acabamos de alcanzar un nuevo nivel de muertodehambrismo”.

Políticos pagando a canales de YouTube para levantar su imagen.



Acabamos de alcanzar un nuevo nivel de muertodehambrismo. — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 27, 2023

Políticos que ha entrevistado el luchador

Previo a las elecciones de 2018, ‘Escorpión Dorado’ entrevistó a algunos de los candidatos por la presidencia de México, por lo que no es la primera vez que conduce mientras tiene de copiloto a algún integrante de la política.

Jaime Rodríguez ‘El Bronco’

En medio de risas, el youtuber incluso le dio un cuchillo a Jaime Rodríguez ‘El Bronco’. “Después de que dije que les voy a mochar la mano ya empiezan a conocerme”, señaló entonces luego de uno de los debates. Cantaron al ritmo de ‘Sergio el Bailador’ y le preguntó sobre los escándalos con las firmas en el INE. “Me cae gordo Andrés Manuel. No se ríe wey”, fue otra de sus frases.

José Antonio Meade

Además de hacerle una broma a Meade sobre su parecido con Lion-O de los ‘Thundercats’, habló de lo que pasaría si AMLO resultara ganador. “Sería un desastre épico, ya lo vimos aquí en México. Las ideas de Andrés Manuel fuera tienen a los países con hambre”.